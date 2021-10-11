CDU yönetimi yeniden belirlenecek

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CDU Yönetim Kurulu ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerinin Berlin’de yaptığı toplantıda, son günlerde yaşanan parti içi tartışmalar ve sürtüşmeler detaylı bir şekilde görüşüldü. Yaklaşık 6 saat süren görüşmelerden sonra bir açıklama yapan CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, parti yöneticilerinin seçiminde üyelerin söz sahibi olma önerilerinin 30 Ekim’de bölge teşkilatları başkanlarıyla yapılacak toplantıda ele alınacağını söyledi. Ancak bugünkü toplantıda oy birliğiyle önümüzdeki dönemde düzenlenecek kurultayda CDU Yönetim Kurulu ve MKYK üyelerinin hepsinin yeniden belirlenmesinin kararlaştırdığını açıkladı. Ziemiak, bununla ilgili olarak herhangi bir tarih ise vermedi. Paul Ziemiak, 2 Kasım’da CDU’lu eyalet yöneticileri ile ayrı bir toplantı yapacaklarını ve bu toplantıda üyelerin, programın ve yönetimin belirlenmesindeki rolünün ele alınacağını belirtti. CDU eyalet teşkilatları genel sekreterleri ile bir araya gelip hem genel seçimlerin analizini hem de aldıkları sonucun değerlendirileceğini belirten Ziemiak, seçim kampanyaları ve parti programıyla ilgili uzmanlardan ve düşünce kuruluşlarından hizmet alınacağı açıklandı.

İKİ BAKANA ÖVGÜ

CDU Genel Sekreteri, CDU’lu Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in, seçildikleri halde Federal Meclis milletvekilliğinden feragat edip yerlerini listede kendilerinden sonra gelen ve seçilemeyen daha genç adaylara bırakma kararının parti içinde saygı ve takdirle karşılandığını vurguladı. Bu değerli iki politikacının kararını ileriye dönük olarak ‘iyi bir sinyal’ olduğunu söyledi.