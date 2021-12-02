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CDU ve Yeşiller’e AfD tepkisi

#CDU#Afd#Walter Lübcke
CDU ve Yeşiller’e AfD tepkisi

Hessen Eyalet Parlamentosu’nda Yeşiller ve CDU’nun bir oylamada aşırı sağcı parti AfD’nin desteğini alması tepkilere neden oldu.

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HESSEN’de iktidar ortakları Yeşiller ve CDU, Walter Lübcke cinayeti araştırma komisyonuna davet edilecek bir muhbirin kapalı oturumda dinlenmesini istedi. Ancak muhalefetteki SPD, FDP ve Sol Parti buna karşı çıkarak muhbirin açık oturumda ifade vermesini istedi. Bunun üzerine Meclis’te oylama yapıldı. Oylamada Meclis’teki milletvekili sayısının üçte iki oy çoğunluğuna ihtiyaç duyuldu. Ancak CDU ve Yeşiller’in oyları yetmeyince imdada AfD yetişti. Aşırı sağcılarla ilgili Hessen istihbaratına bilgi veren kadın muhbirin komisyonun kapalı oturumunda dinlenmesi AfD’nin de desteğiyle kabul edilmiş oldu. SPD, Yeşiller’in AfD desteğini almasını “Tabu kırıldı” şeklinde yorumlayarak eleştirdi. Muhbirin kapalı oturumda aralık ayı ortasında dinlenmesi bekleniyor.

CDU ve YEŞİLLER’DEN SAVUNMA
Yapılan eleştiriler üzerine CDU ve Yeşiller, AfD’den gelen oylara bağımlı olmaları durumunda çoğunluk oluşturmamak için temel duruşlarının hâlâ geçerli olduğunu açıkladı. Yeşiller’li Eva Goldbach, “Bu konuda hiçbir şey değişmedi” derken, CDU’nun Parlamento Genel Sekreteri Holger Bellino ise, “Siyasi konularda, AfD ve Sol Parti ile çalışmama inancımız hâlâ geçerlidir” diye konuştu. CDU ve Yeşiller, kimliğinin gizli kalmaması halinde muhbirin ifade vermesinden sonra takip edileceğini ve güvenlik gerekçesiyle kapalı oturum talep edildiğini açıkladı. Ancak muhalefet partileri muhbirin güvenliğini sağlamanın başka yöntemleri olduğunu belirtti.

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#CDU#Afd#Walter Lübcke

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