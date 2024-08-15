CDU seçmeni iş birliğinden yana

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CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, AfD ile partisi arasında ‘yangın duvarı’ bulunduğunu yineleyip, “Şayet bizden birileri AfD ile iş birliği yapmamızı isterse, ertesi gün partiden ihraç işlemlerini başlatırız” derken, seçmenlerin bu konuda farklı düşündüğü ortaya çıktı. Forsa tarafından başkent Berlin’de yayımlanan günlük gazetelerden Der Tagesspiegel adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, CDU’lu seçmenlerin yüzde 55’inin Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de önümüzdeki ay yapılacak seçimlerden sonra AfD ve BSW ile iş birliği yapılmasına karşı çıkarken, yüzde 45’inin iş birliğinden yana olduğu saptandı. Bu eyaletlerdeki CDU’luların ise yüzde 67’sinin belirli hallerde AfD ile iş birliği yapılmasından yana olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda CDU’lu seçmenlerin önemli bir bölümünün, dışlamanın ve uzak durmanın bu partileri daha da güçlendireceği görüşünü paylaşıldı.

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‘DOĞRU BULURSAK DESTEKLERİZ’

Öte yandan geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, sağ popülist AfD ile partisinin yerel düzeyde iş birliği yapabileceğini söyleyen CDU Genel Başkanı Merz, çeşitli çevrelerden gelen yoğun tepkiler üzerine bu söylemini geri alıp, “AfD ile yerel düzeyde de eyaletler düzeyinde de federal düzeyde de kesinlikle iş birliği yok” demişti. Ancak partisinin yerel düzeyde AfD’lilerle iş birliği yapmaya başladığı belirtildi. Yalnız CDU’luların değil, SPD ve Yeşiller’in de yerel düzeyde zaman zaman AfD ile iş birliği yaptıkları veya yapmak zorunda kaldıkları da gözden kaçmadı. Yeni kurulan ve eski Doğu Almanya’daki eyaletlerde ‘üçüncü güçlü parti’ konumuna yükselen BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, ‘içerik olarak doğru buldukları ve mantıklı olan AfD önergelerini’ destekleyecekleri söyledi.