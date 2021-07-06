CDU, seçim kampanyasını tanıttı

CDU’nun Berlin’deki genel merkezi Konrad Adenauer Evi’nde seçim kampanyasını tanıtan Genel Sekreter Paul Ziemiak, hedeflerinin toplumun her kesimini kazanmak olduğunun altını çizdi. Ziemiak, CDU Genel Başkanı ve muhafazakâr kanadın başbakan adayı Armin Laschet’in Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olarak başbakanlık tecrübesi olduğunu hatırlatırken, “Armin Laschet, Almanya’nın başbakanlığını da yapar” dedi. Seçim kampanyasının odağında insanın yer alacağı ve bir ‘halk partisi’ olan CDU’nun toplumun her kesimini kucaklamaya özen göstereceği, kampanya boyunca iş yeri, iklim korunması, güvenlik, eğitim, aile, emeklilik, ödenebilir konut gibi konulara ağırlık verileceği açıklandı. “Almanya’yı birlikte şekillendirmek” sloganıyla süründürülecek kampanyadan sonra da hedefin ‘hep birlikte modern bir Almanya yaratmak’ olduğu belirtildi.

Armin Laschet’in seçim kampanyası için bir ekip oluşturup oluşturmayacağının henüz açıklık kazanmadığına işaret edilirken, liderlik yarışını kaybeden rakibi Friedrich Merz’in yanı sıra Türkiye kökenli Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Çocuklar, Aile, Sığınmacılar ve Uyum Sekreteri Serap Güler ile Eyalet Parlamentosu CDU Grup Başkanı Nadin Schön’ün ön planda görev almaları bekleniyor.