CDU bütün hesapları bozdu

2016’daki seçimlerde toplam oyların yüzde 29.8’ini alan CDU, oy oranını yüzde 7.3 artırarak seçmenlerin yüzde 37.1’inin desteğini alırken, Kamuoyu yoklama kuruluşlarını da yanılttı. Seçim öncesi yapılan anketlerde sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) aynı düzeyde oy alacağından hareket edilen CDU, Saksonya Anhalt’ta iktidar koltuğunu korumayı başardı. Almanya’da yıllarca seçimlerden ‘en güçlü veya ikinci güçlü parti’ çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ‘halk partisi’ olma özelliğini kaybetmeyi sürdürdü. Saksonya Anhalt’ta toplam oyların sadece yüzde 8.4’ünü alan SPD’de düşüş devam etti. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre CDU ile başa baş bir mücadele vermesi beklenen sağ popülist AfD toplam oyların ancak yüzde 20.8’ini alarak umduğunu bulamadı. Yine de sandıktan ‘ikinci güçlü parti’ olarak çıkan AfD’nin bu başarısı sağduyulu çevrelerin tedirginliğini artırdı. 5 yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 5 barajını aşamayan Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5.9’la parlamentoya girerken, Sol Parti’ye destek azaldı. 2016’daki seçimlerde toplam oyların yüzde 16.3’ünü alan Sol Parti yüzde 11’e düştü.





‘DEMOKRASİNİN BAŞARISI’

CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, seçimlerden zaferle çıkan Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff’u kutladı. Haselof ile CDU Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarını değerlendiren Laschet, partisinin, AfD ile Sol Parti’nin toplam oy oranından daha çok oy aldığını belirterek, “CDU, aşırılığa karşı bir settir” diye konuştu. CDU’nun, AfD’ye karşı izlediği politikanın seçmenler tarafından da kabul gördüğünü belirten Laschet, Sakyonya Anhalt’ta alınan başarının 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde kendilerine güç katacağını söyledi. Laschet, sağ popülist AfD’nin umduğu desteği bulamamasını da ‘demokrasinin başarısı’ olarak niteledi. Haseloff ise CDU’nun birlik içinde hareket etmesi durumunda genel seçimlerde benzer bir başarıyı elde edebileceğini söyledi. Laschet’le genel seçimleri de kazanabileceklerini belirten Haseloff, kendi seçim kampanyasında davranıldığı gibi hareket edilmesi durumunda Laschet’in başbakan olacağını söyledi.

Kardeş parti CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, AfD’nin beklenenin altında oy almasını, “Seçmenler sağ popülistlere dersini verdi” şeklinde değiştirdi. Söder, “Bu CDU’nun başarısıdır. Bu Reiner Haseloff’un başarısıdır” dedi. Çeşitli çevreler de CDU’nun Saksonya Anhalt’ta elde ettiği bu başarının muhafazakâr kanadın başbakan adayı Armin Laschet için de ‘olumlu sinyal’ olarak niteledi.

‘AfD HARİÇ HEPSİYLE...’

Saksonya Anhalt’ta 2016 yılındaki seçimlerden sonra CDU-SPD ve Yeşiller’in oluşturduğu ‘Kenya Koalisyonu’nun (siyah-kırmızı-yeşil) yanı sıra CDU’nun FDP-Yeşiller’le olduğu gibi SPD-FDP veya yalnız SPD ile ortaklık etme yolu da açıldı. 83 sandalyeli eyalet parlamentosuna CDU 34, AfD 20, Sol Parti 10, SPD 8, FDP 6 ve Yeşiller 5 milletvekili gönderdi. Böylece CDU’nun koalisyon görüşmeleri için alternatifleri bulunduğuna işaret edildi. 10 yıldır Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanlığı görevini yürüten Reiner Haseloff, zaman kaybetmeden koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını ilan etti. Haseloff, AfD’nin dışında demokratik tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

Almanya’da bu yıl seçim yılı. 12 Eylül tarihinde Aşağı Saksonya, 26 Eylül tarihinde ise Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen ve Berlin eyalet parlamentolarının yanı sıra Federal Meclis üyeleri de belli olacak.