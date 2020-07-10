CDU Kadınlar Birliği, genelevlerin açılmasını istiyor

KOALİSYONUN büyük ortağı CDU üyesi kadın milletvekilleri, hayat kadınlarının çalışmasının yasaklanmasına karşı çıktı. CDU içinde kurulan ‘Kadınlar Birliği’ oluşumunun başkanvekili ve Federal Meclis milletvekili Gisela Manderla, yasak kararının çıkması durumunda kadınların illegal olarak çalışacakları uyarısında bulundu. Manderla, “Bu durumda fuhuş tamamen karanlık alana çekilir ve illegal olarak yürütülür” dedi. Yasak yerine hayat kadınlarının daha fazla yasal koruma altına alınması gerektiğini belirten CDU’lu vekil, insan ticaretinin önüne geçmek için de daha fazla yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mart ayından beri kapalı tutulan genelevlerin yeniden açılması için geçtiğimiz günlerde eylem düzenlenmişti.