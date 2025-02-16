‘CDU ile sıkıntılar geride kaldı’

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CSU Genel Başkanı Markus Söder, Almanya’da ‘kardeş partiler’ olarak bilinen muhafazakâr CDU/CSU’nun hedefinin, seçimlerden sonra iktidara gelerek Almanya’yı yeniden gurur duyulacak bir ülke haline getirmek olduğu vurgulandı. Aynı zamanda Bavyera Eyalet Başbakanı olan Söder, yanlış politikaları yüzünden dağılan SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin Almanya’yı çıkmaza sürüklediğini, ancak CDU/CSU’nun siyasi ve ekonomik alanda hayata geçirecekleri yeni politikalarla ülkeyi kalkındıracağını ve insanların refah düzeyini artıracağını söyledi. CDU ile CSU arasında bir dönemler sıkıntılar yaşandığını gizlemeyen Söder, haftalık Focus dergisine verdiği röportajda, “2015 yılında göç ve sığınmacı politikası yüzünden dönemim Almanya Başbakanı Angela Merkel (CDU) ile CSU lideri Horst Seehofer arasında yaşanan sıkıntı ve sürtüşmeleri geride bıraktık. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile çok iyi anlaşıyoruz. Friedrich Merz, bizim başbakan adayımız. Seçimleri kazanıp ülkemizi ileriye taşımaya talibiz’ dedi.

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‘AfD’NİN ÖNÜNÜ KESECEĞİZ’

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını yineleyen Söder, hedeflerinin bu partinin önünü kesmek ve daha da güçlenmesini engellemek olduğunu da vurguladı. Seçimlerden önce bunun mümkün olmayacağını belirten Söder, “Bu ancak seçimler öncesi verilen sözlerin seçimlerden sonra yerine getirilmesiyle mümkün olur. Biz de başta düzensiz göç ve sığınmacı sayısının azaltılması, başvuruları geri çevrilen sığınmacıların sınır dışı edilmesi ve ekonomik alanda atacağımız adımlarla ilgili konularda verdiğimiz sözleri yerine getirip AfD’nin güçlenmesini engelleyeceğiz” dedi. Söder, “Şayet politikacılar ve medya mensupları dünyanın nasıl değiştiğini birazcık göz önünde bulundurup kafa yorarlarsa, demokrasimize birlikte daha fazla hizmet etmiş oluruz” diyerek, politikacılarla medya çalışanları arasındaki ilişkilerde bir sıkıntı yaşandığını da ima etti.