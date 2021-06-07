Ziemiak, Berlin’de yaptığı açıklamada, CDU’nun mücadele ederek ve takım çalışması yaparak seçimi kazanabileceğini gösterdiğini belirtti. Seçmenlerin tecrübeli bir kişinin hükümeti kurmasını istediğini vurgulayan Ziemiak, halkın, toplumu bölmek yerine bir arada tutulmasını seçtiklerini kaydetti. Ziemiak, seçim zaferinin Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı CDU’lu Reiner Haseloff’un başarısı da olduğunu belirterek, “Bu gerçekten sansasyonel iyi bir sonuç” değerlendirmesinde bulundu. Bu seçim sonucunun 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere Şansölye adayı ve CDU Genel Başkanı Armin Laschet ile girecek CDU’ya ayrıca bir güç katacağını vurgulayarak, “Bugün Sakonya-Anhalt ve CDU için iyi bir gün” ifadesini kullandı. CDU/CSU partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus da, CDU’nun Saksonya-Anhalt’ta elde ettiği zaferin aynı zamanda Laschet’in de galibiyeti olduğunu belirterek, bu seçim sonucunun CDU’nun Laschet ile hükümete gelebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Almanya’da eylülde yapılacak genel seçimler öncesinde yapılan son seçim olması sebebiyle ülkede gözler Saksonya-Anhalt eyaletine çevrilmişti. Başbakan Angela Merkel’in aday olmayacağı genel seçimlerde CDU/CSU, Armin Laschet’i nisan ayında başbakan adayı olarak göstermişti. Alman Birinci Televizyonu ARD’nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketinde CDU’nun Saksonya Eyalet Meclisi seçiminde, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 6.2 puan artırarak yüzde 36 ile birinci çıktığı bildirilmişti.