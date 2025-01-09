CDU, ‘Gündem 2030’la yola çıkacak

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ALMANYA’da erken genel seçim 23 Şubat’ta yapılacak. Ana muhalefetin büyük kanadı CDU’nun, seçim kampanyasında ekonomik alanda gelişme hedeflerine ağırlık vereceği açıklandı. SPD’li Başbakan Gerhard Schröder’in 2003 yılında “Barış cesareti - Değişim cesareti” sloganıyla ilan ettiği ‘Gündem 2010’ adı altındaki sosyal reform planları gibi, CDU da seçim programına ‘Gündem 2030’ adını verdi. Hafta sonu Hamburg’da kesin şekli verilerek ‘Gündem 2030’la başlatılacak seçim kampanyasında hedefin ilk etapta en az yüzde 2 büyüme olduğu vurgulandı. Alman ekonomisinde yaşanan durgunluk nedenlerinin detaylı bir şekilde yer aldığı ‘Gündem 2030’da şu konular yer alıyor:

BÜROKRATİK ENGELLER KALKACAK

* Büyük vergi reformu. Yıllık gelirleri 80 bin Euro’nun üzerinde olanlardan daha yüksek oranda vergi alınacak.

* Evlerinde çocuk bakıcısı, hizmetçi ve usta çalıştıranlardan daha az vergi almak.

* Fazla mesailerden vergi alınmaması.

* Emekli oldukları halde çalışmaya devam edenlere ayda 2 bin Euro’ya kadar vergiden muaf gelir olanağı sağlamak.

* Almanya’ya yurt dışından nitelikli işçi getirilmesi için ayrı bir dijital ‘Federal Ajans’ı devreye sokmak.

* Genç yatırımcılar için bürokratik engelleri kaldırmak.

* Fiberglas alanında gelişmelerin hızlandırılması için bir Federal Dijitalleşme Bakanlığı oluşturmak.

* Elektrik fiyatlarının kilovatsaat başına en az 5 Cent ucuzlatılacak.