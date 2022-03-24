CDU fırsatı kaçırmadı, başkanlığının düşürülmesi için...

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FRANKFURT Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın, nüfuzunu kullanarak eşi Zübeyde Temizel’e yuva müdürü olarak başladığı iş yerinden hak ettiğinden daha fazla maaş almasını sağladığına yönelik dava açılması için Frankfurt Savcılığı’nın mahkemeye başvurması üzerine, belediye meclisindeki muhalefet partisi CDU harekete geçti. Mahkemenin henüz dava açılıp açılmayacağı yönünde bir karar almamasına rağmen belediye meclisine başvuran CDU grubu, Feldmann’nın belediye başkanlığının düşürülmesini istedi. CDU Meclis Grup Başkanı Dr. Nils Kössler, imzalı başvuruyu belediye meclisindeki Yeşiller, SPD, FDP, Volt, OkoLinX-ELF, BFF-BIG, Fraktion, Gartenpartei, IBF gibi parti gruplarına da göndererek destek istedi. Meclis tüzüğüne göre belediye başkanının görevden alınması için meclisteki encümen sayısının yarısından fazlasının oyuna ihtiyaç duyuluyor. Buna göre CDU’lu üyelerin dışında diğer partilerden de en az 27 üyenin desteği gerekiyor. CDU’lu Dr. Nils Kössler, şu ana kadar kendi partilerinin dışında 20 belediye meclis üyesinin desteğini açıkladığını söyledi. Belediye Başkanı Peter Feldmann ise başvuruyla ilgili açıklama yapmadı. Feldmann’ın üyesi olduğu SPD, mahkemenin, savcının başvurusunu onaylayıp dava açılmasına izin vermesi durumunda Feldmann’ın belediye başkanlığıyla ilgili girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.