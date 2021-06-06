CDU/CSU’yu lobicilerin kıskacında olmakla suçladı

SUÇLAMASINA bir de örnek veren Scholz, CDU/CSU’nun emisyonu düşük binaların masraflarını kiracıların üzerine yüklemeye çalıştığını belirtirken, “Bu gerçek anlamda taş kalpliliktir. Bu, lobicilerin kıskacında olan bir partinin soğuk kalbidir. Vatandaşları bu kıskaçtan kurtarmamız gerekir. SPD, genç ve yaşlı, birbirinden çok farklı kadın ve erkeklerin Almanya’daki hayatımızın daha iyi olması için birlikte kampanya yürüttüğü bir halk partisi” dedi. SPD’nin diğer partilere göre daha fazla kadın üyesi olduğunu ve seçim listelerinde birçok genç ve göçmen kökenli adaya yer verildiğini ifade eden Scholz, partisinin 26 Eylül’deki seçimlerden zaferle çıkması durumunda asgari ücretin saat başına 12 euroya yükseleceğini ve böylece 10 milyona yakın insanın daha iyi kazanç sağlayacağını vurguladı.