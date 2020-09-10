CDU/CSU’lu 16 milletvekilinden Seehofer’e açık mektup: ‘5 bin mülteciyi alalım’

ARALARINDA Federal Meclis Dışilişkiler Komisyonu Başkanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan adayı Norbert Röttgen ve partinin etkin isimlerinden Roderich Kiesewetter ve Andreas Nick’in de bulunduğu milletvekilleri Seehofer’e şu sözlerle taleplerini ilettiler: “Korkunç yangın Moria’da zaten felaket olan durumu daha da kötüleştirdi. Şimdiki öncelik, ortak bir Avrupa mülteci politikasını şekillendirmek ve belirlemek değildir. Öncelikli olan insanların yaşadığı zor koşulları hafifletmektir. Almanya’dan, mümkünse diğer AB üye ülkeleriyle birlikte olmuyorsa da tek başına Yunanistan’daki mültecilerden 5 binini almasını talep ediyoruz. Oradaki durumu ve Yunasitan’ı rahatlatmanın tek çözüm yolu bu.” Başbakan Angela Merkel ve Federal İçişleri Bakanı Seehofer, Yunanistan’daki mülteci sorununu AB üyesi ülkelerle birlikte çözmekten yana tavır alıyor. İkilinin bu tavrı ne kadar sürdüreceği bilinmiyor.