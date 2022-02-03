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HABERLERAvrupa Haberleri

CDU-CSU’dan Scholz’a ağır eleştiri: Almanya somut tutumunu ortaya koymalıdır

#Almanya#CDU-CSU#Scholz
CDU-CSU’dan Scholz’a ağır eleştiri: Almanya somut tutumunu ortaya koymalıdır

CDU lideri Friedrich Merz, Başbakan Olaf Scholz’u Ukrayna konusunda felç olmuş gibi davranmakla suçladı.

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Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Olaf Scholz’u Ukrayna konusunda sesiz kalmakla suçladı. CDU’nun yeni Genel Başkanı Friedrich Merz, Rusya’nın tehditlerine karşı Scholz’un somut bir tutum sergilemediğini belirtirken, “Rusya bir Avrupa ülkesidir. Coğrafi olarak dünyanın en büyük ülkesidir. En büyük Avrupa ülkesidir. Ukrayna da dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. İkinci büyük Avrupa ülkesidir. Bu sorun Avrupai yöntemle çözülmelidir. Sürtüşme şu anda Rusya’dan kaynaklanmaktadır. Almanya somut tutumunu ortaya koymalıdır. Almanya’nın şu andaki Başbakanı felç olmuş gibi davranmaktadır. Biz bu sürtüşmenin sona erdirilmesini ve sorunun barışçı bir biçimde çözülmesini istiyoruz” dedi.

MERKEL’DEN GÖRÜŞ ALMA ÖNERİSİ
CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, “Biz barış yanlısıyız, barışı seviyoruz. Ama biz ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden de yanayız” dedi. Söder ayrıca Başbakan Scholz’a, bu alanda çok tecrübesi olan eski Başbakan Angela Merkel’den görüş alma önerisinde de bulundu.

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İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ
CDU ile CSU arasındaki işbirliğinin artırılarak sürdürüleceği de açıklandı. Bavyera eyaletinde iktidarda bulunan CSU’nun Federal Meclis Grubu’nun “Yola koyulma-Kalkış 22” adı altındaki oturumun ardından düzenlenen basın toplantısında, hedefin muhafazakâr kanadı yeniden
İktidara taşımak olduğu vurgulandı. Friedrich Merz, Markus Söder ve CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt’in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın muhafazakâr kanada her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunun altı da çizildi.

2022’YE İYİ BAŞLADIK
CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığını da üstlenmeye hazırlanan Friedrich Merz, ‘kardeş partiler’ arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven içinde artırılmasına ayrı bir önem vereceklerini söyledi. “2022’ye iyi başladık” diyen Merz, “CDU genel merkezi Konrad Adenauer Evi’deki çok iyi motive olmuş ekibimle birlikte muhafazakâr kanadı yeniden iktidara taşımak için her şeyi yapacağız. CSU ile işbirliği hepimiz için önemlidir. Federal Meclis Grubu’nda olduğu gibi partilerimiz arasında da bu işbirliğini artırarak sürdüreceğiz. Ortak sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Birçok eyalette hükümet partileri olarak sorumluluk taşıyoruz. Markus Söder’le ülkemizin geleceğini şekillendireceğiz. Bundan sonra iyi haberlerimiz olacak” açıklamasında bulundu. Markus Söder de “Muhafazakar kanadın güçlü olması hem Almanya için hem de partilerimiz için önemlidir. Birlikte başarıl çalışmalara imza atacağız” dedi.

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#Almanya#CDU-CSU#Scholz

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