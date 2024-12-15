CDU/CSU’dan ‘politik değişim’ vaatleri!

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ALMANYA 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken genel seçimlere hazırlanırken, iktidara göz diken ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) salı günü ilan edeceği seçim programında bir dizi vaatler yer aldı. “Almanya için politik değişim” adı altında hazırlanan ve 79 sayfadan oluşan Seçim Programı Taslağı’nda, vergi indirimi, Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi, Avrupa’nın güvenliği, Almanya’nın savunma gücünün artırılması için mecburi askerlik uygulamasına geri dönülmesi yer aldı. Salı günü ilan edilmesi planlanan programda, iç güvenliğin ve dayanışmanın korunması için aşırı sağcılar ve aşırı solcular ile radikallere karşı mücadelenin artırılmasına, kin ve nefret yaydığı tespit edilen cami, dernek ve cemiyetlerin kapatılmasına, Almanya’da yaşamak isteyenlerin ‘Alman öncü kültürü’nü (Leitkultur) kabul etmelerinin şart olduğuna, çifte vatandaşlığın kolaylaştırılmasını içeren yasanın iptal edilmesine de yer verildi.

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KÖKLÜ BİR DEĞİŞİME İHİTAYÇ VAR

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan ve kısa bir süre önce dağılan koalisyon hükümetinin 3 yıllık iktidarı döneminde Almanya’nın çeşitli alanlarda sınıfta kaldığı ileri sürülürken, “Almanya’nın köklü bir politik değişime ihtiyacı var. Bizim için özgürlük, barış, refah, güvenlik toplumsal dayanışma ilk plandadır. 23 Şubat’ta oylarınızı bize (CDU/CSU) verin ki hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere ulaştıralım” çağrısında da bulunuldu.

İŞTE CDU/CSU’NUN BİR DİZİ VATTLERİ

* Dar ve orta gelirlilerin vergi yükü azaltılacak.

* Bekarlarda 66.761, çiftlerde 133.521 Euro’nun üzerinde olan yıllık gelirlerden yüzde 42 vergi alınacak.

* İşletmelere dönük en yüksek vergi oranı yüzde 25’le sınırlandırılacak.

* “Dayanışma ödeneği” (İki Almanya birleştikten sonra eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan eyaletlerine yatırım desteği amaçlı vergi uygulaması) uygulamasına tamamen son verilecek.

* Sosyal sigorta prim oranı azaltılacak.

* Gastronomide (lokanta ve kafelerde) Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 9’dan yüzde 7’ye düşürülecek.

* Taze borç alınmaması için “borç freni” uygulaması sürdürülecek.

* Emeklilik yaşı yükseltilmeyecek.

* Emeklilik yaşı geldiği halde daha uzun süre çalışmaya devam edenlerin 2000 Euro’ya kadar olan aylık kazançlarından vergi alınmayacak.

* Sosyal yardım yerine ödenen “Yurttaş Parası” uygulamasına son verilecek.

* Yeni evlere, konutlara ve bürolara en az yüzde 65 yenilenebilir enerji tüketici ısı sistemi monte edilmesini içeren Kalorifer Yasası iptal edilecek.

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SAVUNMA GÜCÜ ARTIRALACAK

* Alman ordusunun Almanya’yı savunabilmesi için savunma sistemine yatırım artırılacak.

* Almanya’da kademeli olarak mecburi askerlik hizmeti yeniden hayata geçirilecek.

* Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) en az yüzde 2’si savunmaya ayrılacak.

* Avrupa Birliği’nin (AB) kendi savunma sistemini oluşturmasına ağırlık verilecek.

* Avrupa’nın güvenliği için savaşan Ukrayna’ya yardım sürdürülecek.

DÜZENSİZ GÖÇE HAYIR

* Almanya’nın ihtiyacı olan alanlarda çalışacak nitelikli eleman getirilmesi koşulları kolaylaştırılacak.

* Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesine özen gösterilecek.

* Ülke sınırlarında başlatılan kontroller sürdürülecek.

* Avrupa Birliği (AB) dış sınırlarında da kontrollerin yapılması politikasında ısrar edilecek.

* İngiltere’nin Ruanda’da, İtalya’nın Arnavutluk’ta yaptığı gibi sığınma başvuruların Almanya dışında bir ülkede değerlendirilmesine ağırlık verilecek.

* Başka bir AB ülkesi üzerinden gelen sığınmacılar Almanya sınırlarında geri gönderilecek.

* Başvuruları kabul edilmeyen ve Almanya’da ağır suç işleyen sığınmacılar, ülke ve toplum için tehlike ve tehdit oluşturan yabancılar sınır dışı edilecek.

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AŞIRILARA KARŞI MÜCADELE

* Almanya’da iç güvenliğin ve toplumsal barış ile toplumsal dayanışmanın korunması için aşırı sağcılar ve aşırı solcular ile radikallere karşı mücadele artırılacak.

* Kiliselerin ve diğer dini cemaatlerin özgürlükleri korunacak.

* Yahudi yaşamı korunacak.

* Beraber yaşadığımız Müslüman toplum güçlendirilecek, onlara tepeden bakılmasına göz yumulmayacak.

* Bizim temel değerlerimizi kabullenen cami dernek ve cemiyetlerine destek verilecek.

* Almanca bilen, uyum sağlamış imamların Almanya’da eğitim görmelerine ağırlık verilecek.

* Yabancı hükümetlerin, din özgürlüğünün ardına sığınarak, Almanya’daki cve İslami dernek ve cemiyetleri etkilemesine, yönlendirmesine izin verilmeyecek.

* Kin ve nefret saçılan, antisemitik fetvalar verilen camiler kapatılacak.

* Radikallere ve siyasi İslam’a kararlı bir şekilde karşı çıkılacak.

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ALMAN ÖNCÜ KÜLTÜRÜ

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı döneminde 2000 yılında Almanya’nın temel değerlerini içeren ‘Alman öncü kültürü’nü (Leitkultur) Almanya’da yaşayan ve yaşamak isteyen göçmen kökenlilerin de kabul etmelerinin şart olduğunu söyleyen CDU Genel Başkanı ve başbakan adayı Friedrich Merz’in de desteğiyle hazırlanan Seçim Programı Taslağı’nda da yer aldı.

* Çeşitliliğe bir düzen verilmeli. Değerlerimizi tanımlamalı ve kabullenilmesi için ağırlığımızı koymalıyız. Bir ‘öncü kültür’e ihtiyaç vardır. Bizim değerlerimiz tanınmalı. Kim Almanya’da kalma ve bu ülkede yaşama kararı vermişse, bizim özgürlükçü demokrasimizin temel değerlerini de tanımalı ve kabullenmeli. Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini kabullenmeli.

* Almanya’da uyumun sağlanması için Almanca bilmek şart. Bunun için okula başlamadan önce tüm çocuklar dil testinden geçirilecek. Yeterli Almanca bilmeyenlere kreşlerde ve okul öncesi sınıflarda Almanca öğretilecek.

* SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti tarafından hayata geçirilen ve çifte vatandaşlığın kolaylaştırılmasını içeren yasa iptal edilecek.

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TÜRKİYE ÖNEMLİ

* Kriterler esnekleştirilmeden AB’ye adaylık süreci reel temeller üzerine oturtulmalı.

* Batı Balkan ülkeleri, Ukrayna, Moldova’nın üyeliği bizim güvenlik çıkarlarımız açısından önemlidir. Koşulları yerine getirmeyen adaylara ‘özel bir statü’ verilmeli.

* Komşu ülkelerle ve Birleşik Krallık ile ilişkiler geliştirilmeli.

* Türkiye Avrupa için stratejik önemi olan değerli bir partnerdir. Şu anda AB’nin değerlerinden uzaklaştığı ve üye olamadığı için üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkiler önemlidir.

* Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre ile ilişkiler daha da güçlendirilmeli.