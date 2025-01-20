CDU/CSU’da Yeşiller çıkmazı!

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimleri kazanarak iktidarı devralmaya hazırlanan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nde (CDU/CSU) Yeşiller’le ortaklık daha şimdiden sorun haline geldi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Yeşiller’le kesinlikle ortaklık etmeyeceğiz” görüşünde ısrar ederken, CDU lideri ve muhafazakâr kanadın başbakan adayı Friedrich Merz, demokratik partilere kapıların açık bırakılması konusundaki tutumunu sürdürüyor.

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‘YEŞİLLERİN YERİ MUHALEFET’Friedrich Merz’in doğum yeri olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Brilon kentinde seçim kampanyası etkinliğine katılan CSU lideri Markus Söder, “Friedrich Merz’in Almanya’nın gelecek Başbakanı olmasını istiyorum” derken, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Yeşiller’le ortaklığa karşı olduğunu da yineledi. “Yeşiller’in yeri muhalefet” diyen Söder, “Ben kesinlikle Robert Habeck’i (Yeşiller) Almanya’nın Ekonomi Bakanı olarak görmek istemiyorum” açıklamasında bulundu. Yeşiller’li Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’i gelişmiş bir sanayi ülkesi olan Alman ekonomisini çökertmekle suçlarken, “Böyle bir partiyle kesinlikle işbirliği yapılmaz” dedi. Markus Söder, “Almanya’da yaşanan ekonomik çöküşte Şansölye Olaf Scholz kadar hükümet ortağı Yeşiller’in de payı vardır” görüşünü de vurguladı.

DEMOKRATİK TÜM PARTİLERİ AÇIK KAPI BIRAKIYOR

Söder’i kırmamak için daha önceki dönemlerde “Şu andaki Yeşiller’le iş birliği yapılmaz” diyen CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ise daha temkinli bir tutum sergiledi. Scholz hükümetini terk eden Hür Demokrat Parti (FDP) ile ortaklığı yeğlediklerini gizlemeyen Merz, aritmetik olarak bunun mümkün olmayacağını bildiği için, tüm demokratik partilere kapıları açık bırakma sinyali verdi. Sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını vurgularken, seçimlerden sonra demokratik partilerin birbirleriyle görüşmelerin mümkün olması gerektiğini söyledi.