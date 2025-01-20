CDU/CSU’da Yeşiller çıkmazı!

Güncelleme Tarihi:
Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimleri kazanarak iktidarı devralmaya hazırlanan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nde (CDU/CSU) Yeşiller’le ortaklık daha şimdiden sorun haline geldi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Yeşiller’le kesinlikle ortaklık etmeyeceğiz” görüşünde ısrar ederken, CDU lideri ve muhafazakâr kanadın başbakan adayı Friedrich Merz, demokratik partilere kapıların açık bırakılması konusundaki tutumunu sürdürüyor.
DEMOKRATİK TÜM PARTİLERİ AÇIK KAPI BIRAKIYOR
Söder’i kırmamak için daha önceki dönemlerde “Şu andaki Yeşiller’le iş birliği yapılmaz” diyen CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ise daha temkinli bir tutum sergiledi. Scholz hükümetini terk eden Hür Demokrat Parti (FDP) ile ortaklığı yeğlediklerini gizlemeyen Merz, aritmetik olarak bunun mümkün olmayacağını bildiği için, tüm demokratik partilere kapıları açık bırakma sinyali verdi. Sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını vurgularken, seçimlerden sonra demokratik partilerin birbirleriyle görüşmelerin mümkün olması gerektiğini söyledi.