CDU/CSU’da ‘Yeşil’ sıkıntı

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ALMANYA’da ‘kardeş partiler’ CDU ile CSU arasında Yeşiller’le olası bir iş birliği konusunda ciddi görüş ayrılığı yaşanıyor. Almanya’da iktidarı devralmaya hazırlanan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in, Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ile yaptığı ikili görüşmede genel seçimlerden sonra ‘CDU/CSU-Yeşiller’ koalisyonu oluşturulmasını da konuştuğu haberleri üzerine, ‘kardeş parti’ CSU’dan itirazlar yükseldi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Yeşiller’le ortaklığa kesinlikle karşı olduklarını ilan etti. Göç, güvenlik, ekonomi ve enerji politikalarında Yeşiller’le çok farklı düşündüklerinin altını çizen Söder, “Ülkemizin çok acil gerçek politik değişime ihtiyacı var. Yeşiller, farklı alanlarda bunu bloke ettikleri için bu politik değişimin hayata geçirilmesi mümkün değil. Yeşiller, düzensiz göçün sınırlandırılmasını istemiyor. İşte bu nedenle biz kesinlikle ‘CDU/CSU-Yeşiller’ koalisyonuna (siyah-yeşil) karşıyız” dedi.

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CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt

YÜZDE 30’U GEÇEMEYİZ

Söder ayrıca CDU’yu Yeşiller’le ortaklık yapılacağı sinyali vermesi halinde muhafazakâr kanadın oy kaybına uğrayacağı uyarısında da bulundu. Alman seçmenlerin çok büyük bir bölümünün Yeşiller’in politikasına karşı olduğunu hatırlatırken, “Yeşiller’le ortaklıkta karar kılınması halinde CDU/CSU yüzde 30’dan fazla oy alamaz” dedi. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de Yeşiller’le ortaklığa kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Dobrindt, “Almanya’nın zaman kaybetmeden köklü bir politik değişime ihtiyacı var. Bu da ancak Yeşiller’in iktidara ortak olmamasıyla mümkün. O nedenle Yeşiller’le kesinlikle ortaklık etmeyiz” açıklamasında bulundu.

SÖDER’E DESTEK

Bild gazetesi adına yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde SPD’li Olaf Scholz’un yüzde 17, Yeşiller’li Robert Habeck’in yüzde 16 ve CDU’lu Friedrich Merz’in yüzde 31 oy alacağı saptandı. Merz’in yerine aday gösterilmesi halinde seçmenlerin yüzde 37’sinin Markus Söder’i tercih edeceği ve Scholz ile Habeck’in oy oranlarında değişiklik olmayacağı ortaya çıktı. Aynı kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 30, AfD yüzde 18, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 12, Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) yüzde 9, FDP yüzde 5 oy alıyor. Sol Parti ise yüzde 2 oyla yüzde 5 barajını aşamıyor.