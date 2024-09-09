CDU/CSU’da koltuk yarışı

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ÖZELLİKLE de iktidara yeniden göz diken ve ‘kardeş partiler’ olarak bilinen ana muhalefet CDU ile CSU. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile aynı zamanda Bavyera Başbakanı olan CSU Genel Başkanı Markus Söder, bu konuda kararı kendi aralarında görüşüp 2024 yılı sonbaharında açıklayacaklarını geçen yılın sonlarına doğru ilan ettiler.Ama hiç de öyle olmadı.Daha geçen yıl mayıs ayında çıktığı bir televizyon programında, Birilik Partileri’nin (CDU/CDU) yeniden başbakan adayı olmak isteyip istemediği sorusuna çok açık bir biçimde, “Benim için o kunu kapandı. Ben yokum” yanıtını veren Söder, Bavyera’nın Ingolstadt kenti yakınlarındaki Abensberg’de geçen ay sonuna doğru düzenlenen geleneksel ‘Gillamoss Halk Şenliği’ etkinliğinde yaptığı konuşmasında, “Benim için eyalet başbakanlığı en güzel makam. Ama ülkemiz için sorumluluk üstlenmekten de kaçmayacağım” diyerek başbakan adayı olmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.Tabii CSU’lu bir politikacının ancak CDU’nun ‘rica etmesi’ halinde başbakan adayı olabilme şansı bulunduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

LASCHET VE SÖDER TOPLANTISI

Aslında Söder’in bu tutumu hiç de yeni değil.

2021 yılındaki genel seçim öncesi de “Benim yerim Bavyera’dır” diyerek başbakan adayı olmayacağını yineleyip durdu.

11 Nisan 2021’de CDU/CSU Federal Meclis Grubu’nun ağır topları CDU’nun Berlin’deki genel merkezi Konrad Adenauer Evi’nde bir araya geldiler.

Hem Covid-19 olarak bilinen pandemi belasına dönük önlemleri hem de CDU/CSU’nun başbakan adayının kim olacağını görüştüler.

Toplantıya başbakan adaylığı için adı geçen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Armin Laschet ile “Benim yerim Bavyera” diyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de katıldı.

Her ikisinin de toplantıda başbakan adayı olmak istedikleri haberi daha toplantı bitmeden basına sızdırıldı.

Toplantı bittikten sonra Laschet de Söder de başbakan aday adayı olduklarını resmen açıkladılar.

Söder mikrofonun başına geçip, “Toplantıda başbakan adayı olmaya hazır olduğumu açıkladım. Eğer CDU beni desteklerse, yan çizmeyeceğim. Şayet ‘büyük kardeş’ (CDU) bunu arzu etmediğini söylerse de kırılmadan, kızmadan, küsmeden iş birliğini sürdüreceğim” açıklamadında bulundu.

‘Kardeş parti’ CDU lideri Armin Laschet de “Ben de adayım” dedi.

Bir gün sonra öğleden önce CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Berlin’de toplanarak “Başbakan adayımız Laschet’tir” kararı aldı.

Aynı gün öğleye doğru Münih’te bir araya gelen CSU MKYK üyeleri de “Markus Söder başbakan adayımız” dedi.

Daha bir gün önce “Eğer CDU beni desteklerse yan çizmeyeceğim” diyen Söder’e bu söylemi hatırlatıldı ve “Ama CDU kendi adayını destekledi. Niye birden tutum değiştirdiniz? Sözünüzde niye durmuyorsunuz?” diye soruldu.

Söder de “CDU’da kararı sadece tepedekiler vermiştir. Böyle bir karar CDU/CSU Federal Meclis Grubu ile eyaletlerin meclis gruplarının katılımıyla verilmelidir” diyerek yan çizmeyi sürdürdü.

Ancak CDU taviz vermedi ve “Adayımız Armin Laschet” dedi.

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Tabii CDU’nun dediği oldu ve Markus Söder adaylıktan vazgeçmek zorunda kaldı.

Ancak Söder, seçim kampanyası boyunca Armin Laschet’e destek değil hep köstek oldu.

Ve seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile 8 Aralık 2021’de Olaf Scholz başbakanlığında koalisyon hükümetini kurdu.

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İşte Markus Söder ülke için sorumluluk üstlenmekten kaçmayacağını söyleyerek yeniden başbakanı adayı olmak istediğinin sinyalini verdi.

Tabii şu andaki hesaplara göre, CDU buna yine izin vermeyecek ve partinin Genel Başkanı Friedrich Merz’i başbakan adayı gösterecektir.

Ve Armin Laschet için “Yanlış adaydı” diyen Söder, CDU/CSU’nun iktidara gelmesi için, kerhen de olsa Merz’e destek verecektir.

Ve Friedrich Merz, geleceğe umutla bakan ve 2025 yılındaki seçimlerden sonra da iktidarda kalmayı uman SPD’li Olaf Scholz ile “Almanya için, partim için, proje için, demokrasi için sorumluluk üstlenmeye severek hazırım” diyen Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’e (Yeşiller) karşı yarışacaktır.

Scholz hükümetine dibe vuran güvenin, daha doğrusu tepe yapan güvensizliğin böyle devam etmesi halinde de Friedrich Merz, Almanya’nın 10. başbakanı olacaktır.