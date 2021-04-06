CDU/CSU’da başbakan adayı arayışı kızıştı

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, adaylık yarışını kazanma umudunu, Kovid-19’a karşı mücadelede başarılı olabilmek için hayata geçirilen kısıtlamaların gevşetilmesinden yana olan CDU’nun yeni lideri ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’in tutumuna tepki gösteren Başbakan Angela Merkel’e bağladı. Her ne kadar Armin Laschet son günlerde tutum değiştirip, pandemide üçüncü dalganın başlaması üzerine kısıtlamaların kararlı bir şekilde sürdürülmesinden yana olduğunu açıklasa da Söder, sırtını Başbakan Merkel’e dayadı.

‘MERKEL’İN DESTEĞİ OLMADAN OLMAZ’

Daha önceki dönemlerde sistematik olarak “Benim yerim Bavyera” diyerek muhafazakâr kanadın başbakan adayı olmayacağı sinyali veren Markus Söder, son günlerde tutum değiştirdi. Televizyon programlarında katıldığı açık oturumlarda hep “Kimin başbakan adayı olacağını Laschet ile ben Paskalya Yortusu ile Hamsin Yortusu (23 Mayıs) arasında karar vereceğiz” derken, son günlerde bu kararın ancak Başbakan Merkel’in de katılımıyla verilebileceğini yinelemeye başladı. Markus Söder, “Başbakan Merkel’in desteği olmayan bir başbakan adayının başarılı olma şansı yok” diyerek dolaylı bir biçimde de olsa son sözü Merkel’e bıraktı. Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında seçmenlerin yüzde 26’sından fazlasının Başbakan Merkel’e duyulan güven CDU/CSU’ya oy verdiği belirlendi.

‘BİZ DE VARIZ’

CDU/CSU Federal Meclis Grubu’nun muhafazakâr kanadın başbakan adayının belirlenmesinde söz sahibi olması istendi. Federal Meclis CSU Grubu Başkanı Alexander Dobrint, “Birlik Partilerinin başbakan adayı kapalı kapılar ardında veya sabah kahvaltısı masalarında saptanmamalı. CDU/CSU Meclis Grubu milletvekilleri de aday belirlenmesinde söz sahibi olmalı” dedi. Bazı CDU milletvekillerinin başbakan adayı olmasını önerdiği CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ise şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir açıklamada bulunmadı.

YEŞİLLER DE BEKLEMEDE

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un başbakan adaylığını aylar önce ilan ettiği halde, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’dan sonra en fazla oy alması beklenen Yeşiller de başbakan adayını henüz belirlemedi. Yeşiller’in de başbakan adayını Hamsin Yortusu’na kadar belirleyeceği açıklandı. Yeşiller’den adaylık yarışının partinin Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck arasında geçeceği de belirtildi.