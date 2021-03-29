CDU/CSU’da aday krizi

CDU’lu Federal Meclis milletvekili Kai Whittaker, tabanın güvenini yeniden kazanmak için CDU/CSU’yu ileri taşıyacak şansı en yüksek başbakan adayının hemen belirlenmesi gerektiğini söyledi. Parti arkadaşı Elisabeth Motschmann da, “CDU/CSU’nun bir başbakan adayına ihtiyacı var. Hem de derhal. Kervanı çekip götürecek birisine ihtiyaç var” dedi. Motschmann, başbakan adayının CDU ve CSU üyeleri tarafından belirlenmesini de gündeme taşıdı. Şimdiye kadar hep muhafazakâr kanadın başbakan adayını mayıs ayında belirleyeceği açıklandığı halde, tabandan gelen uyarılar nedeniyle öne alınabileceği görüşü de ağırlık kazanmaya başladı.

LASCHET Mİ, SÖDER Mİ?

CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Kendi aramızda anlaşıp karar vereceğiz” derken, başbakan adayını parti üyelerinin belirlemesi önerisi de yeni bir tartışma başlattı. Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında Almanların yüzde 46’sının Söder’in, yüzde 19’unun da Laschet’in başbakan adayı olmasına destek verdiği ortaya çıktı. SPD 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz liderliğinde katılacaklarını aylar önce açıklarken, oy oranı her geçen gün artan Yeşiller ise başbakan adayını mayıs ayında belirleyecek. Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck arasında yaşanacak yarıştan parti tüzüğünde ‘ilk sıra kadınlara’ ayrıldığı için Baerbock’un başbakan adayı olarak çıkma şansının daha yüksek olduğubelirtildi.

FARK KAPANIYOR

Daha şubat ayı başında yapılan kamuoyu yoklamalarında, Almanya’da o hafta sonu genel seçim olsa toplam oyların yüzde 36’sını alacağından hareket edilen CDU/CSU’da düşüş görülmemiş şekilde arttı. Anketlere göre CDU/CSU yüzde 25, Yeşiller yüzde 23, SPD yüzde 17, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10 ve Sol Parti yüzde 9 oy alacak. Bu veriler ışığında Yeşiller’in SPD ve FDP ile koalisyon hükümeti kurup Almanya’da ilk kez başbakan çıkarma şansına sahip olduğu da ortaya çıktı.