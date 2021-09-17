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CDU/CSU yükselişte, Yeşiller düşüşte!

#Almanya#CDU/CSU Yükselişte Yeşiller Düşüşte!#Genel Seçim
CDU/CSU yükselişte, Yeşiller düşüşte

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler günler kala Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) oy oranı artarken, Yeşiller’de düşüş devam etti.

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ALMAN Birinci Televizyonu (ARD) adına yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 26, CDU/CSU yüzde 22, Yeşiller’in yüzde 15, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 11, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 ve Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı saptandı.

CDU/CSU’YA DESTEK ARTTI
Bir önceki kamuoyu yoklamasına göre CDU/CSU’ya destek yüzde 2 artarken, Yeşiller’in oy oranı yüzde 1 düşüş gösterdi. Önümüzdeki günlerde partilerin oy oranında önemli ölçüde değişiklikler beklendiğine ve seçim sonuçlarını yüzde 40’a yaklaşan ‘kararsız seçmenlerin’ belirleyeceğine de dikkat çekildi.

 

 

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#Almanya#CDU/CSU Yükselişte Yeşiller Düşüşte!#Genel Seçim