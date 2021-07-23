CDU/CSU yine birinci

HAFTALIK ‘Focus’ dergisi adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun toplam oyların yüzde 28’ini alacağı saptandı. Yeşiller yüzde 19’la ikinci sırada yer alırken, seçmenlerin yüzde 16’sının SPD’ye destek vereceği belirlendi. FDP’nin yüzde 12, AfD’nin yüzde 11 ve Sol Parti’nin ise yüzde 7 oy alacağı belirtildi. Bu veriler ışığında CDU/CSU ile Yeşiller’in seçimlerden sonra koalisyon hükümeti kurmasının mümkün olacağına dikkat çekildi. Ayrıca aritmetik olarak CDU/CSU, SPD ve FDP’nin ‘Almanya Koalisyonu’ (siyah, kırmızı, sarı), CDU/CSU, Yeşiller ve FDP’nin ‘Jamaika Koalisyonu’ (siyah-yeşil-sarı), CDU/CSU, Yeşiller ve SPD’nin ‘Kenya Koalisyonu’ (siyah-yeşil-kırmızı) oluşturabileceği belirtildi.

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Almanya’da yaşanan sel felaketinden sonra halkın önemli bir bölümünün iklim korunması politikasına daha çok önem verilmesi gerektiği görüşünde olduğu saptandı. Başbakan Angela Merkel, son yıllarda bu alanda çok ciddi gelişmeler kaydedilmesine rağmen hâlâ eksiklikler olduğunu itiraf ederken, Almanların yüzde 47’sinin de aynı görüşü paylaştığı belirlendi. Politik eğilimlerine bakılmaksızın her iki Alman’dan birinin özellikle yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesinden yana olduğu ortaya çıktı. Öte yandan çevre kirliliğinin önlenmesi için Almanların yüzde 58’inin, iç hat uçak seferlerinden vazgeçmeye hazır olduğu saptandı.