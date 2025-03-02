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CDU/CSU ve SPD’den ‘Özel Varlık Fonu’ planı

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#ALMANYA#Koalisyon #Varlık Fonu
CDU/CSU ve SPD’den ‘Özel Varlık Fonu’ planı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 18:44

Almanya’da yeni koalisyon hükümeti oluşturulması için nabız yoklama görüşmelerine başlayan CDU/CSU ile SPD’nin savunma ve ekonomi politikasına yönelik yatırımların taze borçla finanse edilmesi için iki ayrı ‘Özel Varlık Fonu’ oluşturmayı planladığı ortaya çıktı.

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Seçim öncesi ‘taze borç freni’nde ısrar eden CDU ve CSU’nun Alman ordusunun finansmanı ve savunma sisteminin güçlendirilmesi ile ekonomik alanda canlılığın yeniden yaratılması için her biri 100’er milyar Euro’nun üzerinde Özel Varlık Fonu oluşturulmasına ön görüşmelerde tam destek verdiği belirtildi. Her ne kadar görüşmelerle ilgili olarak dışarıya bilgi sızdırılmamasına özen gösterilmesi kararlaştırılsa da bu yöndeki gelişmeler Alman medyasında yer aldı. Almanya’da başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz’in borç freninin gevşetilerek Özel Varlık Fonu oluşturulması yolunun bu ay içinde Federal Meclis’te onaylanmasından yana olduğuna da aynı haberlerde yer verildi. Mart ayında gerçekleşmemesi halinde, yeni yasama döneminde yasal düzenleme için anayasada değişiklik gerekeceği ve bunun için de 2/3 çoğunluğa gerek duyulacağı, ancak hükümet partilerinin de bunun gerçekleşmesi için yeterli oy gücüne sahip olmadığına da dikkat çekildi.

 

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#ALMANYA#Koalisyon #Varlık Fonu

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