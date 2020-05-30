CDU/CSU sözcülüğüne Bülend Ürük getirildi

BİRLİK partilerine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bülend Ürük, 1 Temmuz’dan itibaren Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hıristiyan Sosyal Birlik partilerinin (CSU) Meclis Grubu sözcülüğü ve aynı zamanda iletişim ofisi yöneticiliğine getirildi. Ürük’ün bu göreve getirildiği bilgisi CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’un milletvekillerine gönderdiği mektupla ortaya çıktı. Brinkhaus, mektubunda halihazırda CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak’ın sözcülüğünü yürüten Bülend Ürük’ün CDU/CSU’nun parlamentodaki iletişim ofisini yöneteceği bildirdiği ve buna imkân veren Ziemiak’a teşekkür ettiği öğrenildi. Ürük, daha önce Almanya’da medya sektöründeki gelişmeleri ileten kress.de adlı internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.