CDU/CSU kan kaybetmeye devam ediyor!

BILD am Sonntag gazetesi adına yapılan araştırmaya göre sosyal demokratlar oylarını iki puan artırarak yüzde 24’e yükseldi. Başbakan adayları açıklandığında Almanya tarihinde ilk kez anketlerde öne çıkan Yeşiller Partisi de bir hafta önceki gibi yüzde 17’de kaldı. Ankete göre FDP yüzde 13, aşırı sağcı parti AfD yüzde 11 ve Sol Parti ise yüzde 6 oy aldı.

Seçmenlerin hangi adayı, başbakan olarak görmek istedikleri yönündeki oylamda SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, rakiplerine fark atmaya başladı. Büyük koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev alan Olaf Scholz, yüzde 31 ile en çok tercih edilen başbakan adayı oldu. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock yüzde 14 ve Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet ise tercih edilen başbakan adayı sıralamasında yüzde 10 ile son sırada yer aldı. Hiçbir başbakan adayını desteklemeyeceklerini açıklayanların oranı ise yüzde 36 oldu. Almanya’da bugünden itibaren başlayacak başbakan adaylarının katılacağı televizyondaki canlı tartışma programlarından sonra seçmenlerin nasıl tavır alacağı merakla bekleniyor.