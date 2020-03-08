CDU/CSU içinde mülteci kavgası
Almanya’da hükümetin büyük ortağı CDU/CSU içinde mülteci konusunda sert kavgalar çıktığı ileri sürüldü. Bild gazetesinin haberine göre grup toplantısında Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, dolaylı olarak Başbakan Angela Merkel’e ve doğrudan İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e sert çıktı.
Brinkhaus, “Siz geçmişten halen ders çıkarmadınız. İnsanlar mülteci istemiyor. Siz Bakanlar Kurulu’nda oturuyorsunuz. Ben seçim bölgelerini dolaşıyorum ve insanlarla konuşuyorum” diye bağırdı. Bağırmanın nedeni, grup toplantısında İçişleri Bakanı Seehofer’in en azından çocukların alınması yönünde fikir beyan etmesi olduğu belirtildi.
Sızan bilgilere göre Başbakan Merkel, toplantıda mülteci konusunda herhangi bir görüş belirtmedi.
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