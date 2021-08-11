CDU/CSU düşüşte, Yeşiller canlandı

ÖZEL televizyon kanallarından RTL/ntv adına Forsa tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında Almnya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU’nun toplam oyların ancak yüzde 23’ünü alabileceği ortaya çıktı. Son haftalarda düşüş yaşanan Yeşiller’in ise yeniden yükselişe geçtiği ve seçmenlerin yüzde 20’sinin desteğini alacağı belirlendi. SPD’nin yüzde 19, FDP’nin yüzde 12, AfD’nin yüzde 10 ve Sol Parti’nin yüzde 7 oy alacağı kaydedildi. Araştırmaya göre, Almanya’da başbakanının halk tarafından doğrudan seçilmesi halinde seçmenlerin yüzde 26’sının SPD’nin adayı Olaf Scholz’a, yüzde 16’sının Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock’a ve yüzde 12’sinin de CDU/CSU’nun adayı Armin Laschet’e oy vereceği açıklandı.

MERKEL’İN KOLTUĞUNA KİM OTURACAK?

Almanya’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları, yeni bir koalisyon hükümetinin en az 3 partinin katılımıyla kurulabileceğini gösterdi. Bu veriler ışığında, CDU/CSU’nun Yeşiller ve FDP ile ‘Jamaika koalisyonu’ (siyah-yeşil-sarı) veya SPD ve FDP ile ‘Almanya koalisyonu” (siyah-kırmızı-sarı) oluşturması mümkün. Böyle bir ortaklığın gerçekleşmesi halinde CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet, Almanya’nın 2005 yılından beri başbakanlığını yapan Angela Merkel’in yerine geçecek. Yeşiller, FDP ve SPD’nin ‘trafik lambası koalisyonu’ (yeşil-sarı-kırmızı) oluşturması halinde ise Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock veya SPD’li Olaf Scholz Almanya’nın 9’uncu başbakanı olacak.