CDU/CSU basın oturumlarını Bülend Ürük yönetti

CDU/CSU, başbakan adaylığı konusunda yoğun bir hafta sonu geçirdi. Adaylıklarını açıklayan CSU Genel Başkanı ve Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder ile CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Berlin’deydi. Hafta sonu partinin önde gelen isimleri basının karşısına çıktı. CDU/CSU’daki bu gelişmeleri yakından takip eden isim ise Türkiye kökenli Bülend Ürük oldu. Birlik Partileri’nin Federal Meclis Grubu Basın Sözcüsü Bülend Ürük, basın toplantılarında oturumu yönetti. Ürük aynı zamanda Birlik Partileri Meclis Grubu’nun Medya ve İletişim Bölümü yöneticiliğini de yapıyor. Daha önce medya ve marketing dünyasındaki haberlerin yer aldığı Kress.de internet sayfasının genel yayın yönetmenliğini yapan Ürük, uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra 2018’de Almanya’ya döndü. Konrad Adanauer Vakfı’ndaki görevinden sonra CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak’ın sözcülüğünü yapan Ürük, daha sonra CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı Ralf Brinkhaus’un yönetimindeki Meclis Grubu Basın Sözcüsü oldu.