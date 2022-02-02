CDU/CSU aylar sonra öne geçti

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AYNI kamuoyu yoklamasında, SPD’nin yüzde 23, Yeşiller’in yüzde 16, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 10, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 9 ve Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı belirlendi. Bir hafta önceki kamuoyu yoklamalarına göre CDU/CSU oy oranını yüzde 3 artırarak geçen yıl ağustos ayından beri yine ilk sıraya yerleşirken, iktidar ortakları SPD’nin yüzde 2 ve FDP’nin yüzde 1 oy kaybettiği kaydedildi. İktidarın diğer ortağı Yeşiller’in yanı sıra AfD ve Sol Parti’nin ise konumlarını koruduğu belirtildi.

Öte yandan Almanya’nın en yoğun nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde iktidarda bulunan CDU-FDP koalisyonunun çoğunluğu kaybedeceği sinyalleri de gelmeye başladı. 2017 yılında yüzde 33 oy alan CDU’nun 15 Mayıs 2022’de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde yüzde 18 oy alacağı saptandı. 5 yıl önce yüzde 12.6 oy alan FDP’nin oy oranının ise yüzde 10’a düşeceği kaydedildi. Son kamuoyu yoklamalarına göre KRV seçimlerinde SPD’nin yüzde 28, Yeşiller’in yüzde 16 oy alacağı belirlendi. Yüzde 3 oy alması beklenen Sol Parti’nin ise yüzde 5 barajını aşamayacağı belirtildi.