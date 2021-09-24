CDU/CSU arayı kapattı

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ALMAN devlet televizyonları ARD ve ZDF’te canlı yayınlanan ve 90 dakika süren programa, SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, CDU/CSU’nun başbakan adayı Olaf Scholz ve Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’un yanı sıra CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler ile AfD Eş Başkanı Alice Weidel katıldı. Adaylar daha önceki programlarda olduğu gibi iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını anlattı. Bu kez tartışmalara partilerin liderleri de dahil oldu. Programda, seçimlerden sonra olası koalisyon planları da gündeme geldi. Armin Laschet ile Markus Söder, AfD ve Sol Parti ile kesinlikle ortaklık etmeyeceklerini, iş birliği yapmayacaklarını yineledi. Laschet somut açıklamada bulunmazken Söder, tercihlerinin CDU/CSU, FDP ve Yeşiller’den oluşacak bir ‘Jamaika koalisyonu’ olduğunu söyledi. Ancak hem Laschet hem de Söder başka olasılıklara da kapılarını tam kapatmadı. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock da AfD dışında tüm demokratik partilerle görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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YİNE NET CEVAP VERMEDİ

SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz ise Sol Parti ile ortaklık edip etmeyecekleri yönündeki soruya her zaman olduğu gibi somut bir yanıt vermedi. SPD’nin Avrupa Birliği’nin (AB) güçlendirilmesi ve Almanya’nın NATO’daki yerini korumasında ısrarlı olduğunu belirten Scholz, bu sözleriyle Sol Parti ile ortaklığın zor olacağını ima etti. FDP Lideri Lindner ise hem CDU/CSU hem de SPD ile ortaklık kapılarını açık bıraktı. “Parti programımızı hangi tarafa daha çok kabul ettirebilirsek, onlarla ortaklık etmeyi yeğleriz” dedi. Alman İkinci Televizyonu ZDF adına yapılan son kamuoyu yoklamasında CDU/CSU’nun arayı kapatmak üzere olduğu saptandı. Seçmenlerin 25’inin SPD’ye, yüzde 23’ünün CDU/CSU’ya, yüzde 16.5’inin Yeşiller’e, yüzde 11’inin FDP’ye, yüzde 19’unun AfD’ye ve yüzde 6’sının da Sol Parti’ye oy vermeyi düşündüğü saptandı. Aynı kamuoyu yoklamasında, seçmenlerin yüzde 47’sinin Olaf Scholz’u, yüzde 20’sinin Armin Laschet’i ve yüzde 16’sının da Annalena Baerbock’u başbakan olarak görmek istedikleri belirlendi.