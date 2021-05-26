CDU/CSU arayı kapatıyor

SON dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında yüzde 22 civarında oy alacağından hareket edilen CDU/CSU, bazı anketlere göre yine ‘en güçlü kanat’ konumuna yükseldi. Ancak bazı anketlerde Yeşiller ilk sıraya yerleşirken, CDU/CSU ikinci sırada yer aldı. Alman özel televizyonlarından RTL adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, bu hafta genel seçim olsa, Yeşiller’in yüzde 25, CDU/CSU’nun yüzde 24, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 14, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 13, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 10 ve Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı saptandı. Bu veriler ışığında 711 sandalyeli federal Meclis’e Yeşiller’in 192, CDU/CSU’nun 188, SPD’nin 108, FDP’nin 100, AfD’nin 77 ve Sol Parti’nin de 46 milletvekili göndermesinin beklendiği de belirlendi. Böyle bir durumda da Yeşiller ile CDU/CSU, Yeşiller-SPD-FDP ve CDU/CSU-SPD-FDP koalisyonun mümkün olduğuna da dikkat çekildi.

ANNALENA BAERBOCK ÖNDE

Almanya’da başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock yüzde 28’le yine ilk sırada yer aldı. CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’e destek yüzde 18’de SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’a da yüzde 14’te kaldı.

YEŞİLLER’DE UKRAYNA’YA SİLAH SIKINTISI

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, Ukrayna’ya yaptığı bir ziyaretin ardından ülkenin kendisini savunması için Almanya’nın ‘savunma silahı’ desteği vermesini önerdi. Silahsızlanma ve savaş bölgelerine silah satışının durdurulması politikasıyla bugünkü konumuna yükselen Yeşiller’in liderinin böyle bir öneride bulunması özellikle SPD ve Sol Parti tarafından eleştirildi. Yeşiller’li bazı politikacılar da Eş Başkan Habeck’in bu yöndeki önerisine tepki gösterdi. Öte yandan Robert Habeck’in bu önerisinin Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’un şansını azaltacağı da ileri sürüldü.