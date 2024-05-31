CDU/CSU, AP seçimlerinde açık ara önde

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ARD televizyonunun ‘Deutschlandtrend’ (Almanya Trendi) anketine göre CDU/CSU oyların yüzde 29’unu alıyor. İktidar partisi SPD yüzde 15 ile en güçlü ikinci parti olurken, SPD’yi yüzde 14 oy oranlarıyla AfD ve Yeşiller takip ediyor. ARD’nin anketinde iktidarın küçük ortağı FDP yüzde 4, yeni kurulan BSW yüzde 6, Hür Seçmenler yüzde 3 ve diğerleri toplamda yüzde 12 oranında oy alıyor. Alman ikinci televizyon kanalı ZDF’in AP seçimleri için hazırladığı siyasi barometrede de benzer bir tablo ortaya çıktı. CDU/CSU yüzde 30, Yeşiller yüzde 15, SPD ve AfD yüzde 14, FDP ve Sol Parti yüzde 4, yeni kurulan BSW yüzde 6 oy alacak.

MÜLTECİ POLİTİKASI DA SORULDU

Seçmenlere Avrupa Birliği (AB) konsundaki görüşleri de soruldu. Forschungsgruppe Wahlen kamuoyu araştırma anketine göre, seçmenlerin yüzde 59’u AB üyeliğinin Alman halkının yararına olduğunu, yüzde 10’lük bir kesim bunun dezavantajları olduğunu söylüyor. Infratest-Dimap şirketinin anketine göre ise seçmenlerin yüzde 41’lik bir kesimi AB üyeliğinin Almanya için avantaj olduğunu düşünürken, yüzde 19’lük bir kesimi Almanya’nın dezavantajlı olduğuna inanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bir dönem daha görevde kalması konusuna da seçmenler farklı düşünüyor. CDU/CSU, SPD ve Yeşiller taraftarlarının çoğunluğu dahil olmak üzere, Ursula von der Leyen’in bir dönem daha görev yapmasını isteyenlerin oranı yüzde 42 oldu. Yüzde 41 ise karşı. Seçmenlerin yüzde 57’si Avrupa düzeyinde mülteci politikasının sıkılaştırılmasından, yüzde 14’ü ise gevşetilmesinden yana.