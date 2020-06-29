CDU 75 yaşında

SOVYETLERİN parti kurulmasına izin vermesiyle, 35 kurucu üye Berlin’de 26 Haziran 1949’da, “Alman halkı! Bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakette Almanya Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDUD) Alman halkına sıcak sevgisinden dolayı Hıristiyan, demokrat ve sosyal güçleri bir araya gelmeye çağırıyor” içerikli metne imza atarak partinin kuruluşunu ilan etti.

23 Mayıs 1949 tarihinde Anayasa’nın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde aynı yıl ağustos ayında yapılan genel seçimlerden sonra ülkenin ilk başbakanı olan Konrad Adenauer de İngilizlerin işgal bölgesi Westfalen’de (Köln ve çevresi) CDU’nun kurucularındandı.

Almanya genelinde ilk CDU kurultayı 20-22 Ekim 1950 tarihinde Aşağı Saksonya sınırları içinde kalan Goslar kentinde yapıldı ve Başbakan Konrad Adenauer, 21 Ekim 1950’de CDU’nun ilk Genel Başkanı seçildi.

1966 yılına kadar da görevde kaldı. Daha sonraki yıllarda Ludwig Erhardt 1966-1967, Kurt Georg Kiesinger 1967-1971, Rainer Barzel 1971-1973, Helmut Kohl 1973-1998, Wolfgang Schaeuble 1998-2000 ve Angela Merkel 2000-2018 yılları arasında CDU Genel Başkanı olarak görev yaptılar.

2018 yılı aralık ayından beri de Annegret Kramp-Karrenbauer CDU lideridir.

Konrad Adenauer 1949-1963, Ludwig Erhardt 1963-1966, Kurt Georg Kiesinger 1966-1969, Helmut Kohl 1982-1998 yılları arasında Almanya Başbakanı olarak görev yapmışlardır.

Angela Merkel de 2005 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturmaktadır.

Başka bir deyişle, Almanya’nın şu ana kadarki 8 Başbakanı’ndan 5’i CDU’ludur.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Willy Brandt 1969-1974, Helmut Schmidt 1974-1982 ve Gerhard Schröder de 1998-2005 yıllarında başbakanlık yapmışlardır.

71 yıl önce kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde şu ana kadar CDU’lu başbakanlar toplam 51 yıl görev yapmışlardır.

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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küllerinden doğan Almanya Federal Cumhuriyeti, CDU’nun ‘Batı’yla bütünleşme’, ‘Sosyal piyasa ekonomisi’, ‘Avrupa’nın güçlendirilmesi’, ‘İki Almanya’nın yeniden birleşmesi’ politikası sayesinde ve ‘ekonomi mucizesiyle’ farklı alanlarda ‘dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri’ konumuna yükseldi.

Almanya’da şu ana kadar yapılan 19 genel seçimin 16’sından ‘kardeş parti’ olarak bilinen Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ile CDU, ‘en güçlü kanat’ olarak çıkmıştır.

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre CDU ile CSU’nun bu konumunu gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde de korumalarına kesin gözüyle bakılmaktadır.

Bunda hiç şüphesiz 2008 yılında dünya genelinde yaşanan mali krizden CDU’lu Başbakan Angela Merkel’in kararlı ve tutarlı politikası sayesinde Almanya’nın ‘güçlenerek çıkması’ etkin bir rol oynamıştır.

Son aylarda dünya genelinde ölüm saçan koronavirüs (COVID-19) belasına karşı Merkel hükümetinin verdiği kararlı ve başarılı mücadele de.

Ancak Almanya’da ‘halk partisi’ konumunu yitirmeye yüz tutmuş SPD’de gibi olduğu gibi, CDU’da da ‘sancılar’ yaşanmaktadır.

1990’lı yılların başından beri CDU’nun üye kaybı yüzde 50’yi geçmiştir.

CDU’nun şu anda 407 bin üyesi vardır.

CDU’lu üyelerin yaş ortalaması 60’ı bulmaktadır.

Her ne kadar CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, “Daha fazla kadın”, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, “Parti daha genç, daha dişi, daha çeşitli olmalı” deseler de, bunlar lafta kalmaktadır.

CDU’da kadın üye oranı yüzde 26’yı geçmemektedir.

Genç üye oranı ise çok daha düşüktür.

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Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 40 oy alması beklenirken, ilk kez oy kullanacak gençlerin ancak yüzde 14’ü “Oyumuz CDU’ya” demektedir.

Almanya’nın tarihindeki ‘ilk kadın Başbakan’ CDU’lu Angela Merkel, ‘ilk kadın Federal Savunma Bakanı’ ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ‘ilk kadın Komisyon Başkanı’ CDU’lu Ursula von der Leyen olduğu halde, Federal Meclis’teki (Alman Parlamentosu) 200 CDU’lu milletvekilinin sadece 40’ı kadındır.

Kadınları ve gençleri kazanmadığı sürece, CDU’nun sancıları daha da artacaktır.

Dünya genelinde güven duyulan Angela Merkel’in aktif politikaya veda etmesiyle, bu sancıların daha da çekilmez hale geleceği yönünde şimdiden ciddi sinyaller de gelmektedir.