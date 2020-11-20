CCIF için fesih sürecini başlattı

AÇIKLAMADA, derneğin 29 Ekim’de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedildi. CCIF’in merkez ofisinin yurt dışına taşınması nedeniyle Fransa yönetiminin fesih adımının hiçbir geçerliliğinin olmadığına işaret edilen açıklamada, “(CCIF) İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya devam edecek ve Fransa’da eşitlik için ayrımcılığa karşı mücadelenin bütün etapları hakkında uluslararası organları bilgilendirecek” ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’in talimatı doğrultusunda CCIF yetkililerine fesih sürecinin başladığına ilişkin bildirimde bulunulduğunu duyurdu. Darmanin, CCIF yetkililerinin kendilerini savunabilmeleri için 8 gün sürelerinin olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris’te 18 Ekim’de bir öğretmenin başının kesilmesi olayının ertesi gününde Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu. CCIF ise Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne başvurduğunu duyurmuştu.

‘ULUSAL İMAMLAR KONSEYİ’ KURULACAK

Fransa İslam Konseyi (CFCM) ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşmede Ulusal İmamlar Konseyi’nin (CNI) kurulmasına karar verildiğini bildirdi. CFCM’den yapılan yazılı açıklamada, konseyi oluşturan federasyonların temsilcilerinin önceki gün Macron ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede konseyin kurulmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, bu kurumun imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay süreci oluşturacağı aktarıldı. Açıklamada, CNI’nin aynı zamanda imam eğitimi verebileceği, radikalleşmeyi önleme konusunda imamlara yardımcı olacağı, sosyal uyuma ve çoğulculuğa saygıyı teşvik edeceği kaydedildi.

Konsey aralarında Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG), Paris Camisi, Fransa’daki Müslümanlar Topluluğu (RMF) ve Fransa’daki Camiler Birliği’nin (UMF) bulunduğu federasyonlarının başkanlarından oluşuyor. CNI’ye Müslüman kadınların da dahil edilebileceği, böylece camilerde dini eğitimden sorumlu kadınların görev alabileceği belirtildi.

Açıklamada, CNI’nin kuruluşuna ilişkin belgelerin Macron’a iletildiği, ‘Cumhuriyet Değerleri Tüzüğü’nün de oluşturulduğu aktarıldı. Macron’un çalışmaları tamamlamak için 2 hafta sonra federasyonun temsilcileriyle yeniden görüşeceği ifade edilen açıklamada, konsey hayata geçirildiğinde açıklama yapılacağı kaydedildi.