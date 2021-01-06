Çay mı? Kahve mi?

‘KAHVE UYARIYOR’

İçindeki maddelerden dolayı kahvenin uyandırma etkisi çok daha fazladır. Bir fincan filtre kahvede 80-115 mg kafein bulunurken çaydaki uyarıcı miktarı 40 mg’dır. Fakat bu uyarma etkisini tümüyle yansıtmaz.

Dar kapsamlı bir araştırmada deneklere çay ve kahve verilmiş, her iki içeceğin kişiler üzerinde aynı uyarıcı etkide bulunduğu gözlenmişti. Kafein bakımından kahve ile eşdeğerde çayın kahveden daha uyarıcı etkide bulunduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar kafein dozunun her şeyi belirlemediğini, kişilerin beklentisinin de uyarıcılıkta etkili olabildiğini, favori içeceklerin tat ve koku ile birlikte duyuları uyarıcı etkisi olduğunu gösteriyor. ÇAY İÇENLERDE UYKU DÜZENLİ

Çay ile kahve arasındaki en büyük fark başınızı yastığa koyduğunuz anda kendisini gösterir.

Bir günde aynı miktarda çay ve kahve içen kişiler üzerinde karşılaştırma yapan araştırmacılar, her iki içeceğin gün içinde benzer yararlar göstermesine rağmen, kahve içenlerin geceleri daha zor uyuduğunu ifade ediyor. Çay içenler ise tersine daha uzun ve rahatlamış halde uyuyor.

ÇAY DİŞLERİ SARARTIYOR

Kahve de çay da dişlerde sararmaya neden oluyor. Peki, bu konuda hangisi daha kötü? Çaydaki doğal pigmentler kahvedekilere oranla diş minesine daha kolay yapışıyor. Bu da sanılanın aksine çayın dişlerinizi daha çok sararttığı anlamına geliyor. ÇAY SİNİRLERİ YATIŞTIRIYOR

Çayın gerginliği yorgunluğu azalttığına dair pek çok bilimsel araştırma var. Düzenli çay içenlerin, daha sakin psikolojik tepkiler verdiği de söylenenler arasında. Ayrıca günde üç fincan çay içenlerin depresyon riskini üçte bir oranında azalttığı da biliniyor.

Kahvenin ise benzer bir etkisi bulunabilmiş değil. Hatta sinirleri daha da gerdiği konuşuluyor. Fakat uzun dönemli ruhsal sorunlara karşı kahve de koruyucu etki gösteriyor. Uzmanlar çay ve kahvenin strese bağlı tepkileri bastıran, hatta ruh sağlığını uzun vadede güçlendiren maddeler içerdiği konusunda hemfikir.

ÇAY DA KAHVE DE FAYDALI

Henüz kesin sonuç vermese de araştırmalar çayın da kahvenin de başka olumlu etkileri olduğunu da gösteriyor. Günde birkaç fincan içmenin diyabet riskini azalttığı, kalbi koruduğu, enerji verdiği, bağışıklığı güçlendirdiği, metabolizmayı hızlandırdığı biliniyor.

DENGELİ TÜKETİM

Araştırmalara göre çay da kahvede zarardan çok yararlı içecekler. Ancak bu iki sihirli içeceğin aşırı tüketimi riskleri de beraberinde getiriyor. Çay ve kahveyi aşırı tüketmek başta damar sertliği, mide problemleri, dolaşım ve sindirim bozukluklarına yol açabilir. Uzmanlar ıhlamur, adaçayı ve zencefil gibi doğal bitki çaylarının da büyük yararları olsa da tüm içecekleri çok abartmadan dozunda içmek gerektiği görüşünde.