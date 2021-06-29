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Avrupa
AA / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bodrum katları su bastı

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Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bodrum katları su bastı

Almanya’nın bazı bölgelerinde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, ağaçlar devrildi ve birçok cadde kapatıldı.

STUTTGART Operası’nın çatısı da fırtınadan dolayı zarar gördü ve sahnenin bir bölümü sular altında kaldı. Kentteki tüneller sularla doldu, metro trafiği bir süreliğine durduruldu. Calw bölgesinin de şiddetli yağmur ve fırtınadan yoğun bir şekilde etkilendiği ve bazı bölgelerde toprak kayması yaşandığı bildirildi. Calw İtfaiye Birliği Başkanı Udo Zink, SWR radyo ve televizyon kurumuna yaptığı açıklamada, ağaçların sökülüp cadde ve rayların üzerine uçtuğunu, bodrum katlarının sularla dolduğunu anlattı. Rheinland-Pfalz eyaletinin Koblenz kentinde de binaların bodrum katlarını ve sokakları su bastı, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bavyera’da da benzer durumlar yaşandığı aktarıldı. Alman Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, hava durumunun değişken olmasından dolayı ülkenin çeşitli bölgelerinde, şiddetli yağmur ve fırtınanın yer yer devam edeceğine dikkat çekildi.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bodrum katları su bastı

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bodrum katları su bastı

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bodrum katları su bastı

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bodrum katları su bastı

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