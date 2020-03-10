Carlos Tevez'den Diego Maradona’ya şans öpücüğü

Arjantin Ligi’nde Boca Juniors, son hafta maçında sahasında, efsane futbolcusu Diego Armando Maradona’nın çalıştırdığı Gimnasia’yı 1-0 yenip, ezeli rakibi River Plate’in 1 puan önünde 48 puanla 34. şampiyonluğunu ilan etmişti. Karşılaşma öncesi Boca’nın forveti Carlos Tevez, Maradona’ya başarılar dilemek için saha kenarına gelmiş ve ünlü futbol adamını dudaklarından öpmüştü!

Kameralara da yansıyan ve büyük dikkat çeken öpüşmenin ardından Tevez, Boca’ya hem şampiyonluğu hem de galibiyeti getiren golü attı. Yapılan yorumlarda, Maradona’nın, Tevez’e verdiği bu şans öpücüğünün işe yaradığı belirtildi.