Carl Osman’ın mezarını ziyaret etti

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Ziyarete, Almanya IKG Enstitüsü Başkanı ve Kültür Tarihçisi Dr. Latif Çelik de eşlik etti. Başkonsolos Cebeci, ziyaret sırasında Rügland Belediye Başkanı Wolfgang Schicktanz’a ve kasaba halkına Osmanlı esirinin hatıralarını yaşattıkları için teşekkür etti: “Bu ziyaret kendisini derinden etkiledi. 350 yıl öncesinin tarihine dokunmak ve o dönemin şartlarını hatırlamak çok duygulandırıcı. Carl Osman, Türk ve Alman halkları arasında süregelen dostluğun ve bir arada yaşama kültürünün simgesi haline gelmiştir. Asırlar önce esir düşen Osmanlı sipahisi Carl Osman’ın anısının günümüze kadar korunmasını sağlayan Rüglandlı dostlarımıza minnettarız. Carl Osman’ın hikâyesi, iki millet arasındaki dostluk ve kültürel bağların bir sembolüdür.” Ziyaret sırasında Rügland Belediye Başkanı Wolfgang Schicktanz da bir açıklama yaparak, “Tarihe olan ilgisiyle bilinen Türk Başkonsolosu’nu kasabamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ziyaret, iki milletin tarihî ve kültürel yakınlığını bir kez daha ortaya koydu” dedi.



Almanya IKG Enstitüsü Başkanı ve Kültür Tarihçisi Dr. Latif Çelik ise 1683 Viyana Kuşatması sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da yaşadığı çözülme sürecine değinerek, “Sipahi Osman, Belgrad önlerindeki savaşlarda esir alınarak Almanya’ya getirilen Osmanlı askerlerinden biriydi. Onun hikâyesi, 1699 Karlofça Barış Anlaşması sonrasında bile Osmanlı esirlerinin bir kısmının ülkelerine dönemediğini de gösteriyor” diye konuştu. Başkonsolos Cebeci, Rügland Mezarlığı’nda bulunan Carl Osman’ın mezarı başında dua ederek, Osmanlı sipahisinin, iki millet arasındaki dostluk bağlarını güçlendiren bir sembol olarak hatırlanmaya devam edeceğini belirtti.