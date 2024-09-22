Çaresiz babanın feryadı: Sesimizi duyun

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ALMANYA’nın Hamm kentinde yaşayan Çankaya ailesi, dördüncü evre kanser hastası olan ve tedavisi durdurulan dört yaşındaki kızları Kumsal için büyük bir acı yaşıyor. Kızlarının Almanya’daki hastanede tedavi edilmediğini belirten acılı baba Yasin Çankaya, kızının Türkiye’de tedavi edilebileceği umuduyla, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye’den yardım talebinde bulundu.

KIZIMI ALIN TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİLSİN ÇARESİZ KALDIKAcılı baba dört yaşındaki dördüncü evre karaciğer kanser hastası Kumsal için, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanım, benim kızım dört yaşında, dördüncü evre karaciğer kanseri. Almanya bütün tedavi imkânlarını durdurdu ve kızımı eve gönderdi. Tedavi anlamında yapacağımız hiçbir şey yok. Kızım evde serum alıyor, ağrı kesici olarak morfin alıyor, Alman hastane tedavi etmiyor. Sayın cumhurbaşkanım sesimizi duyun, sizden ricam kızımı buradan alın götürün. Türkiye’de tedavi ettirin size yalvarıyorum Cumhurbaşkanım, sesimizi duyun, Almanya bir şey yapmıyor, bize yardım edin” paylaşımında bulundu. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nı aradığını ve kendisinden ‘uçabilir’ raporu istendiğini söyleyen baba Çankaya, “Rapor için hastaneye başvuruda bulunduk ama ‘uçabilir’ raporu vermiyor. Çaresiz kaldık, devlet yetkilerimiz sesimizi duysun” dedi.