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Çaresiz babanın feryadı: Sesimizi duyun

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#AVRUPADAN HABER#Recep Tayyip Erdoğan#Yasin Çankaya
Çaresiz babanın feryadı: Sesimizi duyun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 12:16

Almanya’da tedavisi durdurulan ve eve çıkarılan kanser hastası Kumsal bebeğin babası Yasin Çankaya, Türkiye’den yardım istedi.

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ALMANYA’nın Hamm kentinde yaşayan Çankaya ailesi, dördüncü evre kanser hastası olan ve tedavisi durdurulan dört yaşındaki kızları Kumsal için büyük bir acı yaşıyor. Kızlarının Almanya’daki hastanede tedavi edilmediğini belirten acılı baba Yasin Çankaya, kızının Türkiye’de tedavi edilebileceği umuduyla, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye’den yardım talebinde bulundu.

Çaresiz babanın feryadı: Sesimizi duyun
KIZIMI ALIN TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİLSİN ÇARESİZ KALDIK
Acılı baba dört yaşındaki dördüncü evre karaciğer kanser hastası Kumsal için, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanım, benim kızım dört yaşında, dördüncü evre karaciğer kanseri. Almanya bütün tedavi imkânlarını durdurdu ve kızımı eve gönderdi. Tedavi anlamında yapacağımız hiçbir şey yok. Kızım evde serum alıyor, ağrı kesici olarak morfin alıyor, Alman hastane tedavi etmiyor. Sayın cumhurbaşkanım sesimizi duyun, sizden ricam kızımı buradan alın götürün. Türkiye’de tedavi ettirin size yalvarıyorum Cumhurbaşkanım, sesimizi duyun, Almanya bir şey yapmıyor, bize yardım edin” paylaşımında bulundu. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nı aradığını ve kendisinden ‘uçabilir’ raporu istendiğini söyleyen baba Çankaya, “Rapor için hastaneye başvuruda bulunduk ama ‘uçabilir’ raporu vermiyor. Çaresiz kaldık, devlet yetkilerimiz sesimizi duysun” dedi.

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#AVRUPADAN HABER#Recep Tayyip Erdoğan#Yasin Çankaya

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