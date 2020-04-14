Canlı yayında bir yudum su içti, olay oldu! Sebebi ise...

Almanya Bundesliga’da Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Jadon Sancho, Instagram canlı yayınında yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Premier Lig devi Manchester United’ın transfer hedefinde yer aldığı iddia edilen yıldız için İngiliz ekibinin 120 milyon Pound’u gözden çıkardığı ve gelecek sezon kadrosuna katmak istediği kulislerde yer alan haberler arasında. Geçtiğimiz akşam Instagram’da canlı yayın yapan Sancho’nun, bir United taraftarının yaptığı yoruma verdiği karşılık ise genç oyuncunun da transfere hazır olduğu şeklinde görüşlerin oluşmasına neden oldu.

Chelsea ve Manchester United taraftarlarının akın ettiği canlı yayında, bir takipçinin “Eğer United’a katılacaksan suyundan bir yudum al” yorumunu karşılıksız bırakmayan Sancho’nun hafif tebessümle suyunu içmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ancak Sky Sports’ta yorumculuk yapan eski Arsenal futbolcusu Paul Merson, corona virüsü nedeniyle krize giren futbol sektörü nedeniyle bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi. Merson, pandemi nedeniyle futbolda astronomik transfer ücretlerinin artık hayal olduğunu sözlerine ekledi.

Ancak Sancho’nun bu hareketi İngiltere’de gündeme otururken Manchester United taraftarlarını da heyecanlandırmaya yetti.

Manchester City altyapısında yetişen ve 2017’de 8 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’a giden 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 35 maçta 17 gol atıp 19 asist yaptı.