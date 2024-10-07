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Çankaya ailesinin acı günü: Minik Kumsal hayata tutunamadı!

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#Almanya#Kumsal#AVRUPADAN HABERLER
Çankaya ailesinin acı günü: Minik Kumsal hayata tutunamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:20

Almanya’nın Hamm kentinde yaşayan Çankaya ailesinin dördüncü evre kanser hastası 4 yaşındaki kızları Kumsal, önceki akşam hayata gözlerini yumdu.

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BİR süre önce kızları Kumsal’ın Almanya’da artık yapılacak bir şey kalmadığı gerekçesiyle hastaneden taburcu edildiğini ileri süren Çankaya ailesi, minik Kumsal’ın Türkiye’de tedavi edilebilmesi için Türkiye Sağlık Bakanlığı ve yetkililerden yardım istediğini söyledi. Ancak ilgili hastaneden Sağlık Bakanlığı’nın istediği uçakla ‘seyahat edebilir’ izni alamadıkları için bu mümkün olmadığından Hamm’daki kendi evlerinde seruma bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Kumsal, cumartesi akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Acılı baba Yasin Çankaya, sosyal medya hesabından kızı Kumsal’ın fotoğrafının üzerine “Kızım Kumsal Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur 24.03.2020 – 05.10.2024” yazarak, takipçilerine acı haberi duyurdu. Baba Yasin Çankaya ayrıca, “Cenaze namazı büyük ihtimalle pazartesi günü kılınacak ve sonrasında Türkiye’de Çorum Çiftlik Mezarlığı’nda defnedilmek üzere Türkiye’ye uğurlanacak” bilgisini paylaştı.

Çankaya ailesinin acı günü: Minik Kumsal hayata tutunamadı

 

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#Almanya#Kumsal#AVRUPADAN HABERLER

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