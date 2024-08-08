Cani doktor gözaltına alındı

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“BİR bakım servisinin palyatif bakım ekibinde çalıştığı belirlenen 39 yaşındaki bir doktor, Berlin Savcılığının dört vakada adam öldürme, bir vakada tamamlanmış kundaklama ve üç vakada da özellikle ağır kundaklama teşebbüsü suçlamasıyla dünden beri gözaltında tutuluyor. Zanlının, 11 Haziran ve 24 Temmuz tarihleri arasında bakım hizmeti verdiği dört hastayı henüz bilinmeyen bir şekilde öldürdüğünden ve ardından bu cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe verdiğinden şüpheleniliyor.”

AKRABASINI ARAMIŞ

“Zanlının, 11 Haziran’da Neukölln’deki Niemetzstrasse’de 87 yaşındaki bir kadını öldürdüğü ve ardından dairesini ateşe verdiği iddia edilirken, itfaiyenin olay yerine ulaşmasının ardından kurtarma ekipleri ilk etapta kadını hayata döndürmeyi başardı. Ancak yaşlı kadın kısa bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti. 8 Temmuz’da doktorun 76 yaşındaki bir kadını Neukölln’deki Michael-Bohnen-Ring’deki dairesinde öldürdüğü söyleniyor. Ancak yangını çıkarma girişimi daha sonra başarısız oldu çünkü yangın kendiliğinden söndü. Bunu fark ettiğinde kadının bir akrabasına haber verdiği ve dairesinin önünde durduğunu, zil sesine kimsenin cevap vermediğini iddia ettiği söyleniyor.”

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

“Bir hafta sonra, 15 Temmuz’da, sanığın 94 yaşındaki bir kadını Neukölln’deki Silbersteinstrasse’deki dairesinde öldürdüğü ve ardından mutfağını ateşe verdiği ifade ediliyor. 24 Temmuz’da ise 39 yaşındaki zanlının Plaenterwald semtindeki Neue Krugallee’de 72 yaşındaki bir kadını öldürdüğü ve ardından daireyi ateşe verdiği söyleniyor. Berlin Eyaleti Kriminal Soruşturma Dairesi ve Berlin Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor.”