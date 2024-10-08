Canan Bayram’dan sürpriz karar: Gelecek yıl aday olmayacağım!

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2017, 2021 ve 2024 yılında tekrarlanan seçimlerde aldığı tercihli oylarla Friedrichshain-Kreuzberg/ Prenzlauerberg Ost seçim bölgesinden milletvekili seçilen Canan Bayram, aday olmama kararına gerekçe olarak partisinin son dönemdeki politikalarını insanlara izah etmekte zorlanmasını gösterdi. Bayram kararıyla ilgili “Öncelikle 2017, 2021 ve en son olarak da 2024’te bana destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Seçmenle birlikte tarih yazdık ve ortak başarılar elde ettik. Yüksek oy desteğiyle beni seçtiler. Ancak son haftalarda yürüttüğüm çok sayıda görüşmeyle gelecek yıl yapılacak seçimlerde tekrar aday olup olmamayı değerlendirdim. Oldukça detaylı bir incelemenin ardından aday olmama kararı aldım” dedi.

‘HER ZAMAN İNANDIĞIM POLİTİKALARI SAVUNDUM’

Bayram, aday adaylarından hiçbirini destelemediğini ve seçimlerde Birlik/Yeşillerin Friedrichshain-Kreuzberg ilçe teşkilatının seçim kampanyasına da destek vermeyeceğini belirti. Bayram “Federal Meclis’te her zaman inandığım politikaları savundum. Partim ile farklı düşündüğüm durumlarda eğer partim beni ikna etmediyse de partimden farklı oy kullandım. Ne yazık ki Meclis grubunda tartışmalar giderek daha az içerik odaklı ve argümanlı yürütülüyor. Bu durum da alınan kararların gerekçelerinin açıklanmasını zorlaştırıyor. Konulara bakış açıma ve savunduğum değerlere daha az destek bulmaya başladım. Üyesi olduğum Federal Meclis Grubum insan hakları odaklı politikalar yerine popülist politikalara yoğunlaşıyor. Bu tutumu doğru bulmuyorum ve taşıyamıyorum. Bu durumdan dolayı siyasi çalışmalarımı Federal Meclis dışına taşıma ve bu şekilde yürütme kararı aldım. Bir avukat olarak insan haklarına ve anayasaya bağlılık mecburiyetim var. Almanya ve Avrupa’da dillendirilen popülist anlatımları destekleyemem” dedi.

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SIĞINMACILARIN İADESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Bayram açıklamasının devamında da şunları dile getirdi: “Benim için şu çok açık ve net: Friedrichshain-Kreuzberg/Prenzlauer Berg Ost sadece yaşadığım yer ve evim değil, aynı zamanda Almanya’nın en ilginç seçim bölgesi de. Ben siyasetçiyim ve yasama döneminin sonuna kadar da Friedrichshain-Kreuzberg ve Prenzlauer Berg Ost’ta yaşayanların yararı için çalışmalarımı titizlikle ve aralıksız sürdüreceğim.” Berlin Eyalet Meclis’nde 2006 ile 2017 yılları arasında milletvekili olarak görev yapan Bayram, 2017 yılından beri de Federal Meclis milletvekilliği görevini yürütüyor. 2021 yılında partisi Yeşiller’in de ortak olduğu üçlü koalisyonun aldığı kararlara zaman zaman muhalefet emekten çekinmeyen Bayram, sığınmacıların Afganistan’a iadesine de karşı çıkmıştı. Bayram, sığınmacılara devletin nakit para ödeme yerine kartla alışveriş yapma zorunluğu getiren yasaya da ‘hayır’ oyu kullanmıştı.