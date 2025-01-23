Canan Bayram’dan Birlik Partileri’ne çağrı: Şiddeti önlemek için kaybedecek zaman yok!

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FEDERAL hükümet, aile içi şiddetten etkilenen kişileri, şiddet uygulayan kişilerin ayağına elektronik kelepçe takarak korumak için var olan yasada değişikliğe gitti. Yasada öngörülen değişikliler Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Değişikliğin, Meclis’ten geçip yasalaşması Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) onayına bağlı. Yeşiller Federal Meclis milletvekili Canan Bayram “Şiddet mağdurlarını korumak için yapılan değişiklikler atılmış önemli bir adımdır” sözleriyle destek çıktı. Bayram, değişikliğin 20. Yasama dönemi bitmeden yasalaşması için yoğun çaba gösteriyor. Bilindiği gibi 23 Şubat’ta federal seçimler yapılacak. Uygulamanın hayata geçmesi için 23 Şubat’tan önce Meclis’ten onay alması gerekiyor.

İSPANYA MODELİ UYGULANACAK

Yeşiller Partisi’nin Federal Adalet Komisyonu Sözcüsü Canan Bayram, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve aile içi şiddet uygulayanların ayağına elektronik kelepçe takmayı öngören değişikliğin yer aldığı tasarının bir an önce onaylanıp yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi. Milletvekili Bayram, değişikliği önemsediğini belirterek “Şiddet mağdurlarının, şiddeti uygulayandan korumak için şiddeti uygulayanın ayağına elektronik kelepçe takılması önemli bir adım. Yasaya bu maddenin eklenmesini olumlu buluyorum. Şiddetin önüne geçmede ve özellikle de mağduru korumada ciddi bir önlem olacak. Elektronik kelepçenin en önemli özelliği şiddeti uygulayan kişinin mağdura yaklaşması durumunda güvenlik güçlerinin bundan haberdar olması. Ancak bu yetmez. Tıpkı İspanya’daki gibi polisle eş zamanlı olarak mağdurun da tehlikenin kendisine yaklaştığını öğrenmesi önemli. Böylece mağdur, kendisi için tehlike arz eden durumlardan korumak için daha hızlı refleks gösterebilir ve kendisini emniyete alabilir” dedi.

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SEÇİM SONRASINA KALMASIN

Bayram, tasarının seçimlere kalmadan Meclis’te ele alınmasının önemine değinirken “Aile içi şiddeti önlemek için bir saniye bile zaman kaybına tahammülümüz yok. Neredeyse her iki günde bir bir kadın aile içi şiddet mağduru. Mağdurlar uğradıkları şiddeti ömürleri boyunca çekmek zorunda kalabiliyorlar. Bununla mücadele etmek meclisteki her bir milletvekilinin sorumluluğu. Var olan yasada yapılan değişiklikler bu yasama dönemi sona ermeden Meclis’ten geçmeli. Eğer bu yasama döneminde Meclis’ten geçmezse zaman kaybı olacak. Yeni yasama döneminde Meclis’ten geçip geçmeyeceği ve değişikliğin yapılıp yapılmayacağının garantisi yok. Ben CDUve CSU milletvekillerine buradan çağrıda bulunuyorum ‘Gelin birlikte bu yasayı çıkaralım. Kadınlar ve şiddet mağduru tüm bireyler için koruma zırhı geliştirelim.’ CDU ve CSU tasarıya destek verirse Meclis kapanmadan önemli bir iş başarmış olur” diye konuştu. FDP’nin hükümette ayrılmasıyla birlikte SPD ve Yeşiller hükümeti Meclis’te çoğunluğu kaybetti. Hükümetin Meclis’te geçireceği tasarılar için CDU ve CSU’nun desteğine ihtiyacı bulunuyor.

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YASA 2002 YILINDA ÇIKTI

Almanya’da 2002 yılında, aile içi şiddeti önlemek amacıyla yasa çıkardı. Yasa, saldırgan kişinin mağdurun konutuna girmesini ve mağdura belli mesafeye kadar yaklaşmasını yasaklama yetkisini aile mahkemelerine veriyor. Yasada yapılan değişiklik sayesinde elektronik kelepçenin ayağa takılmasını öngörürken bu yendeki yetkiyi polise de veriyor. İspanya modeli olarak bilinen uygulamada ise elektronik kelepçe takılı kişinin mağdura yaklaşması durumunda sadece polis veya güvenlik güçlerine sinyal gitmiyor. Mağdurun da güvenlik güçleriyle eş zamanlı olarak tehlikenin kendisine yaklaştığı sinyalini almasına imkân tanıyor.