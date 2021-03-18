‘Çanakkale Zaferi, tarihi mücadelenin başlangıcıdır’

ŞEHİTLİĞE çiçek bırakan Yalçın, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şunları söyledi: “18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin küllerinden doğarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanan emsalsiz ve tarihi mücadelesinin başlangıcıdır. Milletimizin birliği ve beraberliğinin vücuda gelmiş hali olan Çanakkale ruhu, aynı zamanda hoşgörü ve vicdanımızın tezahürüdür. Çanakkale’den çıkarılan dersler, aralarında Birleşik Krallık’ın da bulunduğu ülkelerle dostluğumuzun yeşermesine vesile olmuştur.” ‘106 YIL ÖNCEKİ AZİMLE’

Zaferin yıl dönümünde yeni destanlar yazmaya her zaman hazır bir milletin mensubu olmanın onurunu taşıyoruz. Bizlere düşen, aziz şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri idealleri 106 yıl önceki aynı kararlılık ve azimle yaşatmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale’den Kunu-ri’ye, Sakarya’dan Kıbrıs’a, milletimizin ve dünyanın güvenlik, barış ve istikrarı uğruna şehadet makamına ulaşan bütün evlatlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin 100’ün yıl dönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy’u da şükranla anıyoruz.”