‘Çanakkale Zaferi, tarihi mücadelenin başlangıcıdır’
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde, eğitim almak üzere geldikleri Birleşik Krallık’ta 1942-1945 yıllarında yaşanan kazalarda şehit düşen 14 subayımız ve 1836 yılında vefat eden Mülazım Arif Bey’in yattığı Brookwood’daki Hava Şehitliği’ni ziyaret etti.
ŞEHİTLİĞE çiçek bırakan Yalçın, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şunları söyledi: “18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin küllerinden doğarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanan emsalsiz ve tarihi mücadelesinin başlangıcıdır. Milletimizin birliği ve beraberliğinin vücuda gelmiş hali olan Çanakkale ruhu, aynı zamanda hoşgörü ve vicdanımızın tezahürüdür. Çanakkale’den çıkarılan dersler, aralarında Birleşik Krallık’ın da bulunduğu ülkelerle dostluğumuzun yeşermesine vesile olmuştur.”‘106 YIL ÖNCEKİ AZİMLE’
Zaferin yıl dönümünde yeni destanlar yazmaya her zaman hazır bir milletin mensubu olmanın onurunu taşıyoruz. Bizlere düşen, aziz şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri idealleri 106 yıl önceki aynı kararlılık ve azimle yaşatmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale’den Kunu-ri’ye, Sakarya’dan Kıbrıs’a, milletimizin ve dünyanın güvenlik, barış ve istikrarı uğruna şehadet makamına ulaşan bütün evlatlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin 100’ün yıl dönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy’u da şükranla anıyoruz.”