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‘Çanakkale Şehit Mektupları Sergisi’ açıldı

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#KÖLN#Çanakkale Şehit Mektupları Sergisi#AVRUPADAN HABERLER
‘Çanakkale Şehit Mektupları Sergisi’ açıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:20

Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu sergi alanında ‘Çanakkale Şehit Mektupları’ isimli resim sergisi ziyaretçilerle buluştu.

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SERGİ, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Rasim Soylu ve Dr. Nevzat Yıldırım küratörlüğünde gerçekleşti. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla serginin açılışını yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nda ve özellikle Çanakkale’de şehit olan Türk askerlerini anma amacıyla açılan sergi, sadece Çanakkale şehitlerine değil, Türk tarihinin şanlı sayfalarında yerini alan tüm şehitlerimize ithaf ediliyor. Şehit mektupları, annelerin, eşlerin ve nişanlıların en büyük hazinesi olmakla birlikte ülke tarihinin ibret vesikaları olarak kayıtlarda yerini almış bulunuyor. Sanatçımızın, Çanakkale şehitlerimizin mektuplarından yola çıkarak kahramanca mücadelelerini yansıttığı eserlerden oluşan sergi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edebilecek.

‘Çanakkale Şehit Mektupları Sergisi’ açıldı

‘Çanakkale Şehit Mektupları Sergisi’ açıldı


 

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#KÖLN#Çanakkale Şehit Mektupları Sergisi#AVRUPADAN HABERLER

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