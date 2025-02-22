“Çanakkale geçilmez, Sarıkamış vazgeçilmez”

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Bölgenin tarihî ve doğa güzelliklerinin yanı sıra Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkan Serdar Kılıç, Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı prof. Dr. Ötüken Senger, Kafkasya Üniversitesi Rektörü. Prof, Dr. Hüsnü Kapu ve İl Türizm Müdürü Hayrettin Çetin ve müze görevlisi Yeşim Koç ziyaret edildi. Ziyaretlerde Kars ve Sarıkamış’ın turizmde söz sahibi olacağı bu sebeple, Türkiye’deki ve Avrupa’daki Türkler’in Kars’a Sarıkamış’a yatırım yapmaları istendi. IOT Başkanı Zeki Baran gezinin basın mensuplarına yönelik olmasının bölgenin tanıtımı için önemli ve gerekli olduğuna dikkati çekerek, bundan sonraki ilk grubun gençler ardından da yetişkinler olacağına işaret etti. Herkesin bu güzellikleri görmeye hakkı olduğuna vurgu yapan Baran, bölgenin uzaklığının asla bir sorun olmayacağının altını çizdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç

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‘ŞEHİTLER DİYARI’

Sarıkamış’ın bir tutku olduğunu hem tarihî hem kültürü hem maneviyatı hem de turizm anlamında Türkiye’deki ender beldelerden biri olduğunu belirten Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, şunları söyledi: “Sarıkamış, sekiz metrekareye bir şehidin düştüğü şehitler diyarıdır. Çanakkale Zaferi’ni anlatan bir söz vardı. Biz de bu söze şunu ekleştiriyoruz: ‘Çanakkale geçilmez, Sarıkamış vazgeçilmezdir’.

Sarıkamış ayrıca, kış turizminde sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en güzel tesislerinden biridir. Dünyada Alp’lerden sonra kristal kara sahip tek yer Sarıkamış’tır. Çığ tehlikesi olmayan tek tesise sahibiz. Sadece kayak severleri değil, doğa, kültürel, tarih sevenlerini de şehrimize bekliyoruz. Özellikle de yurt dışındaki iş insanlarımızı Sarıkamış’a yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar

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‘BUZ ÜZERİNDE KIZAK KEYFİ’

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar da şöyle konuştu: “Sarıkamış anlatılmaz, gelip görüp yaşamak lazım. Sarıkamış, dünya tarihi için önemli olduğu kadar Türk tarihi için de çok önemli. Serhat şehrimize, Gazi Kars’ımıza, Çıldır’ımıza, kristal karlar, Sarıçam ormanlarına, şehitler diyarı Kars artık turizm noktasında önemli destinasyonlardan birisi. Doğu Ekspresi ile beraber Kars’taki turizmin ivme kazanmasına hep birlikte şahit oluyoruz. 6000’e yakın yatak kapasitesi olan, misafirlerinin huzur ve güven içerisinde dolaştığı, keyif aldığı ve mutlulukla ayrıldığı bir şehirden bahsediyoruz. Türklerin Alparslan Han’ın Anadolu’da ilk fethettiği topraklardan bahsediyoruz. İlk Türk mezarlığından, ilk Türk Camii’nden, ilk Türk Çarşısı’nda bahsediyoruz. Çıldır Gölü dünyanın en önemli doğa harikalarından birisi. Şu an 50 santime yakın buzun üzerinde insanların kızak keyfi yaptığı, balık yedikleri ve doğanın muhteşem güzelliğine şahit oldukları, Kars ilimizde 3000’e yakın yatak kapasite oranımız var. Gelen misafirlerin çığ tehlikesi yaşamadığı, rüzgârın orman arasında kaydığı için herhangi bir sıkıntı çekmediği, yaklaşık 9 pistinin olduğu, pistlerin her sene düzenli olarak bakımdan geçtiği, muhteşem doğası ve kristal karına sahip bir kayak merkezinden bahsediyoruz. Buralara hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan insanlarımızı buraları ziyaret etmelerini işverenlerin yatırım yapmaları için davet ediyoruz.”

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger

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BİR KÜLTÜR HAZİNESİ: KATERİNA KÖŞKÜ

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ise şunları söyledi: “Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza Kars ilimize yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Kars 1064 yılında Türklerin Anadolu’ya ilk giriş kapısıdır, aynı zamanda 1855 yılında Gazi’lik unvanı alan ilk şehirdir. Kars, ilklerin şehridir. Kars’ımız kadim bir şehir, doğal güzellikleri ile ve şu anda da ciddi anlamda artan bir turizm potansiyeli ile yerli ve yabancı turistlerin bir nevi akınına uğrayan bir şehrimiz. Biz hem yurt içi hem de yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımızı, gönüldaşlarımızı şehrimizi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Ani Ören Yeri, UNESCO Kültür mirası listesine girmiş bunun yanı sıra Çıldır Gölü’müz var. Şu anda, özellikle kış aylarında 40-50 santime kadar buzla kaplanmış olan bir göl ve üzerinde kızakla gezinti düzenlenebiliyor. Bunun yanı sıra dünyada kar kalitesi bakımından en kaliteli ikinci sırada Sarıkamış kayak tesislerinde bulunuyor. Otel kapasitelerinin yüzde 90’ı yüzde 95’i şu anda dolmuş durumda. Bunun yanı sıra yine Sarıkamış’ımızda bulunan Katarina Köşkü de görülmeye değer bir kültür hazinesidir. Kars sadece söylemekle, anlatılmakla ifade edilmez, Kars’ı yaşamak lazım. Yurt dışındaki ve yurt içerisindeki vatandaşlarımızı Kars’ımızı gezmeye, görmeye davet ediyoruz.”

Yeşim Koç

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PEYNİR MÜZESİ

Misafirler, Türkiye’nin ilk tematik Peynir Müzesi’ni de ziyaret ederek bölgenin markası olan peynir ve üretimi hakkında bilgi aldı. Müze görevlisi Yeşim Koç ziyaret ekibiyle şu bilgileri paylaştı: “Burası Türkiye’nin ilk ve tek tematik peynir müzesi ve aynı zamanda dünyanın en büyük peynir müzesi. Burası yaklaşık 1200 metrekare bir kapalı alana ve etkinlik alanımızla beraber 5 bin metrekareye yayılmış vaziyette bu müzedir. Bu bina oldukça özel ve tarihî bir bina. 1734 yılında yapılmış bir ‘tabya’nın, askeri bir sığınağın içerisindeyiz. Özellikle 1700 ve 1800’lü yıllarda Kars’ta Osmanlı-Rus savaşları esnasında 46 tane ‘tabya’ yapılıyor ve bu 46 tane ‘tabya’nın içerisindeki en özel ‘tabya’ burasıdır. Bu müzemizde meşhur Kars peynirlerinin tarihimizden bugüne nasıl yapıldığı sergilenmektedir.”

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu





