Bundesliga'daki ilk kırmızı kartını gördü

Yaptığı fauller sonra oyundan atılan genç futbolcu, büyük yıkım yaşadı. Üzüntüsü yüzüne yansıyan Can'a Teknik Direktör David Wagner ile takım kaptanı Bastian Oczipka sahip çıktı. Kaptan Oczipka maç sonrası “Can bir iki haftadır aramızda. İyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı kartla oyunda atılması şansızlıktı. Oyundan atıldı diye biz onu suçlayamayız” dedi.

Can ilk kez Leverkusen karşısında oynamış ve göz doldurmuştu. Leverkusen maçı sonrası Teknik Direktör Wagner genç futbolcuyu “Can düzenli ve güçlü bir futbolcu. Maçta bunu gösterdi. Gücünü orantılı kullanıyor. Çok aktif ve maç içinde sürekli canlı duran biri. Futboldan zevk aldığını gösterdi. Biz de ondan bunu umut ediyoruz” demişti.

Frankfurt maçı sonrası ise yine Can'a sahip çıkan ve öven Wagner bu kez “Can yine iyi bir oyun çıkardı. Kırmızı kartla olundan atılması şansızlıktı. Ama olsun bundan da bir şeyler öğrenecektir” dedi.

Köln takımının alt yapısında yetişen Can, geçtiğimiz yaz Schalke'ye transfer oldu. U19 takımında iyi maçlar çıkaran genç futbolcu, Wagner'in dikkatini çekti. Wagner genç futbolcuyu A takıma aldı. Kısa süre sonra da ona formayı verdi. Can, Alman U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında da forma giydi.

Toplam 16 kez Alman genç milli takımlarında oynayan Can, dört de gol attı. Schalke formasıyla iki kez Bundesliga'da sahaya çıkan genç futbolcu, toplamda 147 dakika oynadı.