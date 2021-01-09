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Haber Giriş: 09.01.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Can Öncü hurdaya dönen araçtan kurtuldu

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Can Öncü hurdaya dönen araçtan kurtuldu
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Milli motosikletçi Can Öncü antrenmana giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Saat 14.00’te Sakarya D-140 karayolunun Akyazı Gişeleri kesiminde, Kenan Sofuoğlu’nun pistine gitmekte olan içerisinde Öncü’nün de bulunduğu panelvan, aniden şerit değiştiren tırın dorsesine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı sporcu Akyazı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına aldı. Ak Parti Sakarya Milletvekili ve eski Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Öncü’yü hastanede ziyaret etti. Can Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluga ulaşan en genç pilot olmuştu.

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