Can kaybı 50 bin sınırına dayandı

ÜLKEDE, ilk günden bugüne toplam korona vaka sayısı 2 milyon 88 bin 400’e ulaştı. Uzun aradan sonra ilk kez bir haftalık vaka sayısı da yüz binin altına düştü. Son yedi gün içinde tespit edilen koronavirüs taşıyan kişi sayısı 98 bin 946. Bir hafta içinde yüz bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 119 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK CAN KAYBI 80 YAŞ VE ÜZERİNDE

Korona salgını baş gösterdiğinden beri yaşanan can kaybı da 50 bin sınırına dayandı. Enstitünün verilerine göre son 24 saat içinde 1013 can kaybıyla birlikte Kovid-19 salgını kaynaklı 49 bin 783 kişi hayatını kaybetti. Yaş gruplarına göre en çok can kaybı 80 ve üstü yaş gruplarında gerçekleşti. 80 yaş üstü toplam 34 bin 586 kişi yaşamını yitirdi. Bunların 18 bin 956’sı kadın. 60 ile 79 yaş aralığında ise 8 bin 819’u erkek olmak üzere 13 bin 319 can kaybı yaşandı. Enstitü aktif vaka sayısını yaklaşık 276 bin 500 olarak açıklarken, yaklaşık bir milyon 762 bin 200 kişinin de sağlına kavuştuğunu tahmine ediyor.