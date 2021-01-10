MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriCan kaybı 40 bini aştı
GeriAvrupa Can kaybı 40 bini aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Can kaybı 40 bini aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can kaybı 40 bini aştı
Abone Olgoogle-news

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da son 24 saat içinde 16 bin 946 kişide koronavirüs tespit edildi, bugüne kadar toplam vaka sayısı 1 milyon 908 52’ye yükseldi.

465 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı ise 40 bin 343 oldu. Almanya’da bir hafta içinde 134 bin 879 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, yine bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 162.2 olarak kaydedildi. Yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 456 hastanın tedavi gördüğü açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle