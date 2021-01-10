Can kaybı 40 bini aştı

465 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı ise 40 bin 343 oldu. Almanya’da bir hafta içinde 134 bin 879 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, yine bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 162.2 olarak kaydedildi. Yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 456 hastanın tedavi gördüğü açıklandı.